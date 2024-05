Politico: Csúcspozíciót veszíthet Brüsszelben Orbán

Elegük van az uniós vezetőknek Orbán Viktor magyar miniszterelnök Ukrajnával szembeni folyamatos obstrukciójából, ezért azzal tervezik büntetni, hogy Magyarországnak gyenge tárcát adnak a következő Európai Bizottságban - írja a Politico, három magasrangú diplomata információi alapján.

Magyarország a következő ciklusban is szeretné megtartani a bővítéspolitikáért felelős biztosi pozíciót, ami Ukrajna csatlakozásának előkészítésére is jelentős befolyással bírna, ám a többieknek nincs kedvük ahhoz, hogy Várhelyi Olivér jelenlegi biztos ugyanebben a pozícióban folytassa a munkát, sőt, „szó sem lehet arról, hogy Magyarország kezében bármilyen erős megbízás legyen” - állítja a három diplomata.

photo_camera Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős biztosa Fotó: JOHN THYS/AFP

Indoklásként felhozták, hogy Orbán Viktor az elmúlt hónapokban megkísérelte blokkolni az Ukrajnának nyújtott segélyek megszavazását, és veszélyeztette a csatlakozási tárgyalásokat is, emellett az uniós vezetőket továbbra is aggodalommal tölti el, hogy a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök legközelebbi szövetségese az EU-ban. Várhelyit pedig azzal vádolják, hogy aláássa az EU-tagjelölt államokkal szembeni politikát, és nem tettek jót a reputációjának a grúz ügynöktörvénnyel kapcsolatos kijelentései sem.



Júliusban a magyarok töltik be az Európai Unió Tanácsának hat hónapos soros elnöki tisztét is, így napirend meghatározására is jogosítványt kapnak.

„Ezt kapjuk azért, mert a rókát beengedtük a tyúkólba” - mondta egy negyedik, szintén névtelen diplomata a Politicónak. Várhelyi öt évvel ezelőtti kinevezését az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosai posztjára sokan egyfajta békejobbnak tekintették, amellyel Brüsszel igyekezett Magyarországot jobb belátásra bírni.

A Politico információit sem Várhelyi hivatala, sem a magyar külügy nem kommentálta.

