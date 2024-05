12 palesztin halt meg egy izraeli légicsapásban Rafahban

Legalább 12 palesztin halt meg egy hajnali légicsapás során Rafahban, a Gázai övezet déli részén csütörtökön, miközben a harcok több más területen is folytatódtak a tengerparti enklávéban – írja a Reuters gázai orvosok beszámolói alapján. A közlésük szerint az áldozatok civilek voltak, akik egy holttestet próbáltak kiemelni romok alól.



Egy másik palesztin civil is meghalt egy légicsapás során az Al-Shati menekülttáborban, Gáza várostól nyugatra, az enklávé északi részén. Izrael Gáza déli, középső és északi részén is összecsapásokról számolt be, de nem kommentálták azonnal a Rafahban történt haláleseteket. Olyan területekről van szó, ahova korábban sok palesztin menekült át a terület olyan részeiről, ahol hónapok óta heves harcok folynak.

photo_camera Sokan menekülnek már Rafahból is, miközben a várost bombázzák. Fotó: KHAMES ALREFI/Middle East Images via AFP

Rafahnál az volt a célja az izraeli erőknek, hogy ellenőrzésük alá vonják a Gázai övezet és Egyiptom közötti határ menti ütközőzónát. Ezt sikerrel hajtották végre, így átvették az irányítást Gáza teljes szárazföldi határa felett. Annak ellenére folytatódtak a harcok Rafah térségében, hogy a Nemzetközi Bíróság, az ENSZ legfelsőbb bírósága, felszólította Izraelt a támadások leállítására.