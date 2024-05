A háború új szakaszát hozhatja, hogy a Nyugat nagyon óvatosan átlépett egy saját maga által felrajzolt vörös vonalat

Amerikai források szerint a következő napokban, de akár már órákon belül várható, hogy az ukránok élnek a csütörtökön megkapott lehetőséggel, és nyugati fegyverekkel támadnak oroszországi katonai célpontokat. Ez komoly tabudöntés a háború eddigi szakaszához képest, és azt sem lehet kizárni, hogy hosszabb távon akár az ukrajnai háború új szakaszát is jelentheti. A nyugati jóváhagyás azonban egyelőre korlátozott, és bár a Kreml veszélyes eszkalációról beszél, a jelek szerint már beárazhatták maguknak ezt a fejleményt - meglepő módon még a nukleáris elhárító rendszerük elleni ukrán támadásokra sem reagáltak érdemben.

Az Egyesült Államokon az elmúlt hetekben egyre nagyobb volt a nyomás nemcsak Kijevből, de több európai NATO-szövetségestől is, hogy tegyék lehetővé amerikai fegyverek bevetését orosz célpontok ellen. Ugyanezt akarják engedélyezni a franciák és a németek is. Az azóta bejelentett berlini jóváhagyás katonai jelentősége ugyan kisebb, de annál váratlanabb, hiszen a német szövetségi kormány idáig mindig az óvatosabbak közé tartozott.

Terrorbombázások akadály nélkül

A nyugati fegyverzetek oroszországi bevetése az ukrajnai invázió 2022 februári kezdete óta vörös vonalnak számított Washingtonban és más, meghatározó NATO-tagállamokban is. Az, hogy ezt a tabut most átlépik, még ha korlátozottan is, alapvetően az ukrán szempontból kedvezőtlen harctéri helyzetnek köszönhető.

Bár a Harkiv környéki orosz szárazföldi hadműveleteket egyelőre sikerült megállítani, az oroszok a térségben további csapatösszevonásokat hajtanak végre, amivel ukrán erőket kötnek le más frontszakaszokról. Közben folyamatosak a Harkiv elleni terrorbombázások. A városban állandóak a légi riadók. Múlt csütörtökig itt működött Ukrajna legnagyobb nyomdája, amit aztán egy SZ-300-as orosz rakéta találta telibe - katonai célpont a közelben sem volt. Két nappal később aztán egy barkácsáruházat gyújtottak fel az oroszok egy siklóbombával, ebben a támadásban 19 civil halt meg, és legalább 65-en megsebesültek. Csütörtökön újabb S 300-as és S 400-as orosz rakétával lőtték Ukrajna második legnagyobb városát, és ez most már napi gyakorisággal történik.

photo_camera Rendőrök viszik a rakétatámadásban megölt egyik áldozat holttestét Harkivban 2024. május 23-án. Fotó: Szergej Bobok/AFP

Harkiv légvonalban ötven kilométerre van az orosz határtól, a várost és környékét könnyedén lőhetik a túloldalról. Az orosz légtérből indított siklóbombák, amik óriási pusztítást és húsz méter átmérőjű krátereket okoznak, 40 másodperc alatt érnek célba, így ezekre légiriadót sem lehet kiadni.