A szexbotrány kevés volt, hogy megbuktassák a Fideszt Győrben, most vannak, akik abban bíznak, Borkai miatt sikerül

A szexbotrány után megbukott Borkai Zsolt megpróbálja visszavenni Győrt. Egyből összegyurcsányozták. „Baromság” - reagált Borkai a 444-nek.

Dézsi Csaba András fideszes polgármester fő kihívója azonban a mérések szerint nem ő, hanem Pintér Bence újságíró. Csütörtökre őt is összegyurcsányozták. Van egy videó Dézsiről, ami valószínűleg nem fog nyilvánosságra kerülni.

Az ellenzék megosztott, és Dézsi ellen indulnak civil szervezetek jelöltjei is.

Cikkünkben a főszereplőket mutatjuk be: jártunk Borkaiék „mikrofórumán”, beszéltünk Pintér Bencével, és megnéztük, hogy kampányol a DK.

Szokatlanul izgalmas lehet a győri választás: nemcsak a 2019-es szexbotrányba belebukó Borkai Zsolt indul el a fideszes Dézsi Csaba András ellen, de a polgármester által korábban „ellenségnek” kikiáltott újságíró, Pintér Bence is.

Pintér Bence úgy tudja, a Fidesz mérései szerint Dézsi 32, ő 28, Borkai 14, míg a DK-Jobbik jelöltjeként induló Glázer Tímea 10 százalékon áll. Áprilisban a Pulzus is azt mérte, Pintér a második, csak nagyobb volt a különbség.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezt a kutatást egyébként az ugytudjuk.hu nyomtatott kiadásában is terjesztik a győri postaládákban, a pár oldalas kiadvány egy az egyben Pintérék kampányát segíti. Ő amúgy a lap munkatársa, de most szünetelteti az újságírást. A Tiszta Szívvel a Városért Egyesület, az LMP és a Momentum közös jelöltjeként induló Pintér azt mondta, „Ungár Péter ezzel is támogatja a kampányt.”

Pintér korábban az Ungár tulajdonában lévő lapnál is dolgozott. A politikus már 2021-ben is látott benne fantáziát: már akkor bemérette a népszerűségét helyben, mikor az újságírónak még esze ágában sem volt váltani.

Öt éve bukott az ellenzék, majd Borkai is

Ugyan Borkai a 444-nek azt mondta, a közvélemény-kutatási adatokkal nem törődik, a sikerre hajt, nem a bosszú vezérelte, „ami a szótárából hiányzik”, de azért erősen kérdéses, győzhet-e. A 2019-es szexbotrány ellenére újraválasztották polgármesternek, de nemcsak magához képest teljesített alul a 44,3 százalékával, hanem kevesebb szavazatot is kapott, mint a fideszes képviselő-jelöltek összesen.

Az ellenzéki támogatással induló DK-s Glázer Tímea pedig 646 szavazattal maradt le, bár ezt nyugodtan mondhatjuk úgy is, hogy az ellenzék még ebben a rendkívül kiélezett helyzetben sem tudta megverni Borkait.

Politikailag viszont Borkai megbukott: a választás után nem sokkal kilépett a Fideszből, majd pár hétre rá lemondott a polgármesteri posztról is. „Heuréka” – kommentálta akkor döntését Gulyás Gergely miniszter.

A 2020 elején megtartott időközi választáson „helyreállt a rend” a Fidesz számára: Dézsi 7286 szavazatkülönbséggel győzte le Pollreisz Balázs MSZP-s politikust, és ült be a masszívan fideszes többségű testület élére.

Elég egyértelmű, ki NEM a Fidesz jelöltje

Győrben pedig most mindent megtesznek annak érdekében, hogy emlékeztessék a választókat, Borkai már nem a Fidesz embere. Orbán Viktor április 23-án kávézott és sétált egyet Dézsi Csaba Andrással:

Majd a biztonság kedvéért a városban a Győri Civilek Körének Egyesülete óriásplakáton is hirdetni kezdte, hogy Borkai Gyurcsány embere.



photo_camera Aki nincs velük, az Gyurcsány Fotó: Németh Dániel/444

„Ez baromság” – kommentálta Borkai, aki az általa létrehozott, Borkaival Közösen a Jövőnkért nevű egyesület színeiben indul. „Ezt máshogy nem lehet felfogni, csak viccesnek. Annyi mindent hozzám kötöttek már az elmúlt négy és fél évben, hogy akár azt is mondhatnám, a Titanic is miattam süllyedt el. Ezek nem tudnak felidegesíteni.”

A hirdetés mögött álló egyesület elnöke – ha nem lenne egyértelmű, - Dézsit támogatja, ahogy arról egy interjúban beszélt.

Csütörtökön megjelent az új verzió, ugyanott:

photo_camera A frissített verzió Fotó: olvasónk

Borkai Zsoltot egyébként egy vasárnap este meghirdetett, hétfő délutáni lakossági fórumon szerettük volna elkapni, azonban „hirtelen változó programja” miatt ő nem tudott elmenni – ezért beszéltünk vele telefonon szerdán -, csak a körzet jelöltje, Hajtó Péter jelent meg (ő az, aki azzal is bekerült a hírekbe, hogy mezítláb, ittasan állt ki egy színpadra). Kitelepülés nem volt: leparkolt, majd odasétált a meghirdetett helyre, a Toni pékség elé.

Az érdeklődés és hiánya

„Ez egy mikrotalálkozó” – válaszolta Hajtó kérdésünkre, hogy a fórumról hol marad a lakosság. Bár azt mondta, pár perc múlva jön 15-20 ember, ők nem bukkantak fel, Hajtóval két ember beszélgetett, ránézésre az egyik az ismerőse. A 15-20 ember egyébként nem kevés, az elmondások alapján máshol sincsenek sokkal többen.

Az érdeklődés hiánya sem őt, sem Borkait nem bizonytalanítja el, úgy vannak vele, ha egy emberrel sikerül beszélniük, már jó. A programjuk összeállításába viszont Borkai szerint 14 ezren szálltak be online javaslatokkal. Ugyan nem kérdezték, ők kit támogatnak, de van esély rá, hogy őt. Ami nem rossz az öt évvel ezelőtti 19 ezer szavazatához képest.

photo_camera Hajtó és a mikrofórum Fotó: Németh Dániel/444

A szexbotránnyal már együtt kell élnie, de emiatt csak a feleségének tartozott elszámolással. Bukása után 1-2 évig nem nagyon ment emberek közé, „ez talán érthető, emberből vagyok, van lelkem”, utána viszont azt tapasztalta, egyre többen szólítják meg, és gondolnak vágyakozva arra a 13 évre, mikor ő vezette a várost. Visszatérését egy tévéinterjúban jelentette be tavaly júniusban.

Bár sokan arra számítottak, majd visszalép, de Borkai közölte, „ha valamit elhatározok, azon az úton végig megyek. Mégis csak olimpiai bajnok vagyok.”

A mostani ciklust sikertelennek tartja, a kiút szerinte csak az lehet, ha újra ő lesz a polgármester. Ehhez majd Pintér Bencének is lesz egy-két szava.

Borkaiék minden körzetben állítottak jelöltet, akik döntő többségében civilek, bár a Fideszből kiszállt Hajtó Péter és az ellenzéki színekben győztes, de független Bárány István is mögé állt.

Az őt támogató vállalkozók nevét nem árulta el, „ezt nem szokták nagydobra verni”, de határozottan cáfolta azt a pletykát, hogy az egyik legmeghatározóbb győri szereplő is köztük lenne. Régi barátja, az elhíresült jachtos utazáson részt vevő, a „győri polip” részeként emlegetett Rákosfalvi Zoltán ügyvéd nincs a támogatói között, magánemberek viszont szép számmal.

A kampányra pár 10 milliót költenek, valamennyit ő is beletesz. „Az első nagy lendületet az adta a kampányunknak, mikor az első milliót átutaltam a bankszámlámról.”

Bár eljutott hozzánk olyan információ, hogy a támogatói nem elégedettek a teljesítményével, Borkai úgy érzi, mindent beletesznek a kampányba, június 9-én nyugodtan tükörbe nézhetnek. A helyi Fidesszel nincs kapcsolata, arról sem értesült, hogy Orbán a városba megy. „Pont a Városháza előtt tartottunk sajtótájékoztatót, akkor mondták, hogy itt van a miniszterelnök, de sokan nem találkoztak vele, talán csak Dézsi.” Régen ez máshogy volt.

Hallottunk olyan forgatókönyvről, hogy ha nyer Borkai, a Fidesz-frakció beállna mögé. Annyit mondott, bár sok jelölt új, ő csak Dézsivel nem tudna együtt dolgozni.

De miért akar polgármester lenni egy újságíró?

„Amikor Borkai bejelentkezett, akkor azt mondtam, na jó, akkor elindulok és is. Tisztességtelen, hogy két rossz polgármester és a Borkai ellen elbukó ellenzéki jelölt közül lehessen csak választani” – mondta Pintér Bence. Ő a választáson amúgy is indult volna, de csak képviselő-jelöltként abban a körzetben, ahol a családjával él. Így viszont polgármester-jelöltnek is bejelentkezett.

Azt mondta, régóta zavarta, hogy az általa újságíróként feltárt ügyekkel a városházán ülő ellenzéki képviselők nem igazán tudtak mit kezdeni – bár elismeri, hogy durván túlerőben volt a Fidesz.

Most is van egy saját sztorija, amit már a kampányhoz használ. Pintér még 2021-ben írt arról, hogy hova ment közpénz a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-ből (Pintér szerint végső soron „tatabányai adócsaló pénztemetőkbe illetve fideszes politikusokhoz). Az adatokért perelt, de a Kúria ítélete ellenére sem adták még ki azokat. A GYHG vezetőjének nem tudta átadni a határozatot, így egy fórum után megszólította a kocsiba beszálló Dézsit, majd behajította utána a papírt.

Pintér azt mondja, indulása meglepte a Fideszt, az utóbbi időben kezdték lejáratni.



photo_camera A piroshoz nincs közük. Fotó: TVSZ

A kamuszórólapok miatt feljelentést ígért. A friss, gyurcsányos óriásplakátra pedig egy valóságos politikusi kampányszöveggel reagált, írásban (személyesen hétfőn találkoztunk, a plakát pedig csütörtökön került ki): „ennyit tud az utóbbi hetekben többször kifütyült Dézsi Csaba András és a Fidesz mondani a győrieknek azután, hogy az elhibázott politikájuk miatt ezt a várost érintette legjobban az energiaválság: be kellett zárniuk az uszodákat, a könyvtárakat, elvették az ingyenes étkezést az óvónőktől. Mivel mostanra világos lett a Fidesznek, hogy én népszerű alternatívát tudok nyújtani a Dézsi-Borkai-korszak kudarcos városvezetésével szemben, hirtelen meg is jelentem ezen a plakáton, pedig egészen világos, hogy Gyurcsány Ferencnek van jelöltje a városban, hiszen a többi ellenzéki párttal ellentétben a DK nem engem támogat, hanem külön úton jár az egyéni képviselői és polgármesteri kampányt mindig elveszítő Glázer Tímeával."



photo_camera Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

A különutasságot Glázer Tímea máshogy interpretálja. Szerinte majdnem sikerült megállapodni az MSZP-vel, de Pollreisz Balázs az utolsó pillanatban kiszállt.

Pintér szerint egy megyei szintű pártalku miatt nem állt be mögé az MSZP, de az egyéni jelölteket támogatják, sőt, Pollreisz is képviselő-jelölt. Előválasztás pedig azért nem volt, mert Pintér kikötötte, akkor megy bele, ha a DK nem Glázert indítja. Azóta megbékéltek, és Glázer is megerősítette, hogy beszélnek.

Odáig viszont nem fognak eljutni, hogy visszalépjen. Glázer azt mondja, a DK nem mér, de szerinte ő esélyesebb, mint Pintér Bence.

„Most az ellenzék győzhet is, miután Dézsi és Borkai ledarálja egymást.” Szerinte Borkai vihet el fideszes szavazatokat, hiszen állítása szerint sokan nem szeretik Dézsit.

Glázer és Pintér is színes közgyűlésre számít, ami azt jelenti, hogy számításaik szerint egyéniben is több helyet visznek el.

Glázerrel egy kitelepülésen beszéltünk, de ott sem volt eget rengető érdeklődés. A fiatalokat pedig hagyta elsétálni a pult mellett, mondván, hogy „őket nem zaklatjuk.” Szórólapokkal, telefonokkal mozgósítanak, a nagy dobás, Dobrev Klára fóruma viszont elmaradt, mert „elmosta az eső.”

photo_camera Glázer Tímea (rózsaszínben) a kitelepülésen. Fotó: Németh Dániel/444

Glázer szerint a Magyar-jelenség az önkormányzati választási erőviszonyokat Győrben nem befolyásolja, Pintér viszont próbálja valahogy kihasználni az új szereplő népszerűségét.

Az április 6-i győri tüntetésen például bejátszották Magyar budapesti beszédét, „így Győrben is hallhatták azt”, és próbál vele kapcsolatot is teremteni. Bár nem világos számára, hogy mit képvisel, nem utasítaná vissza, ha egy győri rendezvényen arra buzdítaná a helyieket, hogy szavazzanak Pintér Bencére. Bár ezt valószínűleg nem fogja megtenni.

Egy videó, ami nem fog előkerülni

Az előző kampányban robbant Borkai Zsolt szexvideója, az a felvétel viszont valószínűleg nem fog előkerülni, amin a mostani polgármester és felesége látható.

Hajtó Péter korábban azt állította, látta, amint Dézsi Csaba András a földön fekvő feleségébe térdel egy bodajki társadalmi eseményen, és állítólagos privát SMS-ek képernyőfotóit is nyilvánosságra hozta – írta korábban a Telex. Hajtó erről egy hazugságvizsgáló gép kontrollja alatt tett vallomást, aminek eredménye szerint a nyolc kérdés egyikére sem adott megtévesztő választ. Ezt, illetve a Dézsi feleségével folytatott üzenetváltást is közzétette a Facebook-oldalán.

Most a 444-nek azt mondta, a felvétel nincs nála, az esetről szintén a nagy nyilvánosság előtt beszélő Borkai is csak látta azt, de ők nem hoznák nyilvánosságra. „A vendégseregből teheti ki valaki, ha akarja.”

Dézsi a közgyűlésen arról beszélt, ha létezik is ilyen videó, azt manipulálták, és feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, kényszerítés gyanújával. Egy féreghajtós poszttal is reagált:

Felesége, Szentes Veronika pedig egy hosszú nyilatkozatban cáfolta, hogy férje valaha is bántotta volna őt. Azt írta, a születésnapi rendezvényen rosszul lett, emiatt zavartan viselkedett, férje és a sofőrjük „felnyaláboltak, mint egy rongybabát”, majd Dézsi besegítette a kocsiba.

Hajtó Péter azt mondta, a rendőrségnek eljuttatták a poligráfos vizsgálat eredményét, a nyomozás során pedig még nem hallgatták meg. „Ha a rendőrség komolyan venné, akkor már behívtak volna meghallgatásra.”

A riportban szerettük volna Dézsi Csaba Andrást is megszólaltatni, de többszöri megkeresésünkre sem érkezett válasz.