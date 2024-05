Csúnyán veszteséges volt a Fradi tavaly

Hiába a Ferencvárosnak van a legnagyobb költségvetése a bajnokságban, a jelek szerint még az a közel 16,5 milliárd forint sem volt elég mindenre, ami befolyt tavaly a csapat mögött álló cég kasszájába. Öt év után ugyanis ismét veszteséges volt az FTC Labdarúgó Kft., miután az összes bevétel némileg megcsappan az előző évhez képest.

Az évek óta rendre a nemzetközi kupákban szereplő csapat tavaly értékesítésből 8,2 milliárd forinthoz jutott az előző évi 6,6 milliárd után, egyéb bevételként viszont a korábbi 10,6 milliárd helyett csak 8,4 milliárdot könyveltek el. Ezeken belül

szponzori bevételként 3,3 milliárd forint érkezett a korábbi 2,9 milliárd után,

stadionüzemeltetésből és „csapat marketing jogok hasznosításából” 1,6 milliárd után 1,8 milliárd folyt be,

játékjog értékesítésből, kölcsönadásból 2,6 milliárd érkezett a korábbi 1,5 milliárd után (ezt már exportbevételként könyvelték el),

illetve a külföldi szponzortól 207 millió érkezett az előző évi 160 millió után.

Az egyéb bevételek között pedig az alábbi tételeket nevesítették a kiegészítő mellékletben:

a nemzetközi kupaszereplésnek köszönhetően 3,2 milliárd forintot kaptak az UEFÁ-tól, ami közel 300 millióval kevesebb az előző évinél,

a hazai bajnoki és kupaszereplés az előző évivel megegyezően 1,3 milliárdot ért,

sportakadémiai működésre 989 millió forint támogatást használtak fel,

a tulajdonostól, tehát az FTC egyesülettől viszont feleannyit kaptak beruházási támogatásként, mint egy évvel korábban, 2,3 milliárd forintot, ami magyarázza a bevételek csökkenését.

photo_camera A pénzügyekben már nem volt olyan jó éve a Fradinak Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI/MTVA

Ami pedig a kiadásokat illeti, míg a személyi jellegű költéseket nagyjából szinten tartották, az anyagjellegűek 1,5 milliárd forinttal nőttek meg. Utóbbi hátterében elsősorban főként az áll, hogy a korábbinál jóval többet költöttek utazásokra, edzőtáborokra, valamint játékosügynökökre. Az edzőtáborok 910 millió után 1,2 milliárd forintba kerültek, míg a játékosügynökökre 520 millió után kicsivel több mint egymilliárdot költöttek el.

A zrt.-nél alkalmazásban állók fizetésével kapcsolatban 9,5 milliárd forintot könyveltek el tavaly, amiből az következik egy gyors számítás után, hogy

az átlagos havi bér bruttó 2,9 millió forint volt.

Ezzel kapcsolatban azonban érdemes rögzíteni, hogy ez nem csak a játékosok fizetése, hanem minden alkalmazott fizetése benne van, aki a Fradinál dolgozik irodistáktól kezdve a marketingesig. Az viszont tény, hogy a cég szintjén kiemelkedő bérszínvonalat a játékosok fizetése húzza fel, melyek között tízmilliós nagyságrendű bérek is lehetnek.

A némiképp elmaradó bevételek és a megugró kiadások, valamint egy néhány százmilliós árfolyamveszteség mind azt eredményezte, hogy

a Fradi 932 millió forintos veszteséggel zárta 2023-at.

Ilyenre 2018 óta nem volt példa és ezt látva már nem is annyira lehet csodálkozni azon, hogy a klub egy új külföldi szponzor megszerzésén dolgozik, amely a hírek szerint a Gazprom lenne. Ezt erősíti az is, hogy a minap a csapat bérleteseit kérdőíven kérdezték egyebek mellett az orosz cég felbukkanásáról is: „Ön elítélné a klubot, ha például az orosz Gazprom olaj- és gázipari céggel kötne szponzori megállapodást?”