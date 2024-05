Garancsi István cége veszi meg a Körszállót

Megállapodást kötött a Hotel Budapest, azaz a Körszálló megvásárlásáról a Market Asset Management Zrt. a Danubius Hotels Zrt.-vel. A Market Garancsi István érdekeltségébe tartozik, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett magának azzal, hogy állta a költségeket, amikor Orbán Viktor luxusrepülővel akart meccsre menni. Különös egybeesés, hogy a kormány várhatóan megveszi a Tiborcz István és Garancsi érdekeltségben megvalósuló Dürer Park túlméretezett hétemeletes fekete irodaházait, és azokba a Nagy Márton vezette Nemzetgazdasági Minisztériumot és több más hivatalt költöztet be.

photo_camera Szilágyi Erzsébet fasorban álló Hotel Budapest (Körszálló) épülete, háttérben a Nagy-Hárs-hegy Fotó: Jászai Csaba/MTI/MTVA

A körszálló a járvány alatt 15 hónapig nem üzemelt, 2021 szeptemberétől bérbe adták a szállodát. A bérbevevő, Hotel & More Szállodák Zrt. azóta kollégiumként és nagyvállalati dolgozói szálláshelyként működteti a hotelt. A szállodát a tulajdonosváltás után a Hotel & More továbbra is üzemelteti. A Danubius Hotels Zrt. a bérbeadás óta a Körszállóban nem foglalkoztat munkatársakat, így a szállodalánc munkavállalóit az eladás nem érinti.

photo_camera Garancsi István a Parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

A vételárat a felek nem közölték, viszont jelezték viszont, hogy az 1967-ben átadott szálloda teljeskörű felújításra, műszaki modernizációra szorul, ami hatalmas beruházást igényel. Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója közölte, hogy szállodáik korszerűsítésére 2023-ban 5 milliárd forintot, az idén pedig ennek közel a kétszeresét fordítják a terveik szerint.

Makra Sándor, a Market Asset Management Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy a Körszálló épülete esetében is magas hozzáadott értékű beruházást terveznek, aminek részletei még kidolgozás alatt állnak. (MTI)