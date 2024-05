Hatalmas, 39 milliárdos osztalékot fizet Mészáros Lőrinc két építőcége

A felcsúti milliárdos cégbirodalmát nagyon nehéz ma már átlátni, ám van két cég, mely szinte a kezdetektől segítette Mészáros Lőrincet a gyarapodásban. A Mészáros és Mészáros Zrt., valamint az R-kord Kft. egyaránt remekül szerepel a közbeszerzéseken, számos nagy értékű megbízáshoz jutva.

A sikerszéria pedig tavaly is folytatódott, aminek az eredménye az lett, hogy óriási osztalékot fizetnek ki a tulajdonosnak, a Mészáros Építőipari Holding Zrt.-nek, amiben nagyjából fele részben tulajdonos személyesen Mészáros Lőrinc és az Opus Global Nyrt. Utóbbi adatai ugyan még nem jelentek meg, ám a két társaság eredményei önmagukban is izgalmasak. A növekedés lendülete ugyanis egyszerűen nem tud kifulladni.

photo_camera Fotó: Vasvári Tamás/MTI/MTVA

A Mészáros és Mészáros Zrt. tavaly 60 (!!!) százalékkal növelte tovább a bevételeit, így már közel 120 milliárd forint folyt be a cég kasszájába, aminek bő harmada meg is maradt nyereségként, 32,3 milliárd forint. Ennek nagy részét, 30,6 milliárd forintot ki is vették a cégből.

A valamivel kisebb méretű, ám nem kevésbé jól jövedelmező R-Kord Kft.-nél kicsit másként alakult az év, hiszen közel 30 százalékkal 43,5 milliárd forintra csökkentek a bevételek. Ezzel egyidejűleg a költségeken is nagyot tudtak spórolni: az anyagokkal, szolgáltatásokkal összefüggésben 40 százalékot takarítottak meg, így 34,5 milliárdot költöttek, a dolgozókkal kapcsolatban pedig még ennél is nagyobb spórolást hoztak össze a cégnél.

A személyi jellegű kiadások 60 százalékkal alacsonyabbak voltak, mint egy évvel korábban, csak 491 millió forintot költöttek, aminek oka a létszám nagy mértékű leépítése. 93 fő után ugyanis már csak 25-en álltak tavaly a cég alkalmazásában.

Ezeknek köszönhetően a korábbi 3,2 milliárd után tavaly 8,5 milliárd forintos tiszta nyereséget termelt az R-Kord Kft., amit majdnem szintén teljes egészében kifizették osztalékként: 8,3 milliárdot utalnak majd tovább a Mészáros Építőipari Holdingnak.