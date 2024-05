Levélben írta meg a fideszes jelölt a szülőknek, hogy lejárt szavatosságú ételt osztott a gyerekeiknek, de nem árulta el, melyik édesség volt alkalmatlan emberi fogyasztásra

Klasszikus kampányesemény zajlott a hétvégén Karcagon: Szepesi Tibor, a város fideszes polgármestere gyereknap alkalmából ételt osztott helyi gyerekeknek a Déryné Kulturális központban tartott családi napon. Rutinügynek tűnt, különös tekintettel arra, hogy a gyerekeket kampánydíszletként használó eseményt az a Kunné Nánási Mónika szervezte, aki nemcsak a Déryné megbízott intézményvezetője, de egyben a karcagi 7. számú egyéni választókerült fideszes jelöltje is.

Az alanti, az eseményen készült képen a színpad közepén a bajszos, sötét pólós férfi a polgármester, a tőle jobbra álló, ősz hajú nő Nánási Mónika:

Csakhogy akadt egy kis probléma.

A 444 tudomása szerint a kiosztott snackek egy részének lejárt a szavatossága. A dolog olyan heves reakciókat váltott ki a szülőkből, hogy Kunné Nánási Mónika csütörtökön levélben fordult hozzájuk. ( A szöveg nagyrészt idézet Kovácsi Mária, a máltaiak helyi elnökének Kunnéhoz írt üzenetéből.)

A levél szerint a ropogtatnivalókat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezete szerezte be az Élelmiszerbank budapesti raktárából.

A levél - amit mindjárt elolvashatsz teljes terjedelmében - innentől egészen abszurd tartalmú. A szöveg az alaphelyzet felvázolása után először azt magyarázza hosszan, hogy volt ugyan 2 termék, amiknek lejárt a minőségmegőrzési ideje - egy ropiféle és egy csokis-tejes italpor - de a minőségmegőrzési idő és a fogyaszthatósági idő nem ugyanaz. Vagyis vannak olyan termékek, amik még a Nébih állásfoglalása szerint is nyugodtan elfogyaszthatók lejárati idő után is. És ez a két említett termék is ilyen volt: a ropi igazából még 2 hónapig, az italpor pedig egy évig is bátran fogyasztható. Ez önmagában teljesen igaz. Csakhogy ekkor jött a levél abszurd fordulata.

A levél legvégén mintegy mellékesen megjegyzik, hogy több olyan terméket is bekészítettek a csomagba

"melyek már a NÉBIH állásfoglalása alapján sem alkalmasak emberi fogyasztásra." Kunné ezt „végtelenül sajnálja".

Csakhogy azt az apróságot nem árulta el, hogy

melyik élelmiszer volt fogyasztásra alkalmatlan, vagyis melyik jelent potenciális veszélyt a lejárati időt nem tanulmányozó gyerekekre és felnőttekre. Az érintettnél rákérdeztünk, hogy melyik ajándéka veszélyes, ha válaszolt, kiegészítem a cikket.

A végére pedig itt a teljes levél, a meghúzott ívvel és a meghökkentő módon elmaradt csattanóval: