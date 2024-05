Masszívan veszteséges Orbán Ráhel bababoltja

A jelek szerint még mindig nem tud igazán beindulni a miniszterelnök lányának bababoltja. Bár az Odu Store Kft. bevételei már majdnem az előző évi duplájára nőttek, 73 millió forint után 130 millióra tett szert, a kiadások úgy elszálltak, hogy még ez is kevés volt a nyereséges működéshez.

A beszámolóhoz csatolt kiegészítő melléklet azonban meglehetősen szűkre szabott, így nem ad választ arra, hogy minek köszönhetőek ezek a változások. Az azonban egyáltalán nem kizárt, hogy a szántódi BalaLandben tavaly nyáron nyitott újabb boltnak köze lehet hozzájuk.

A 130 milliós bevételből tehát fedezni kellett 168,7 millió forintnyi anyagjellegű kiadást és 34,5 millió forintnyi személyi jellegű költséget. Előbbi 50, utóbbi pedig 150 százalékkal több az előző évinél. A dolgozókkal kapcsolatos kiadásnövekedés hátterében egyébként a létszám bővülése áll, hiszen tavaly már nem csak egy, hanem öt alkalmazottja volt az Odu Store-nak.

Ezek eredménye pedig az lett, hogy az előző 55,6 milliós veszteség után tavaly 80,5 millió forint lett a mínusz.

A kialakult helyzet miatt a jelek szerint Orbán Ráhelnek már be kellett avatkozni, a mérlegben ugyanis megjelent egy 140 millió forintos lekötött tartalék, ami látva a cég számait, nagy valószínűség szerint a tulajdonos pótbefizetése lehetett. Ennek hiányában ugyanis a saját tőke is mínusz tartományba csúszott volna, amit a számviteli jogszabályok már nem engednek meg, főleg két egymást követő évben nem. A megfelelő működés érdekében ilyen anyagilag mindenképp be kell avatkoznia a tulajdonosnak.