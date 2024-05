Meghalt Tompos Kátya

„Mély fájdalommal tudatjuk veletek, hogy hosszan tartó betegség után Tompos Kátya Jászai Mari és Junior Prima-díjas színésznő, énekesnő a ma hajnalban elhunyt, békésen távozott családja körében.” Tompos Kátya hivatalos Facebook-oldalán így jelentették be a 41 éves színésznő halálhírét.

Nincs egy hónapja, hogy kiderült, a fiatal színésznő ritka és súlyos daganatos betegséggel küzd. Erről a Fábián Juli Emlékalapítvány számolt be. Akkor azt írták, a legmegfelelőbb kezelés erre a betegségre Magyarországon nem elérhető, a külföldi gyógykezelésének jelenlegi fázisaira nincs állami támogatás. A költségek felemésztették a színész anyagi kereteit és a barátai által korábban összegyűjtött összeget.



Május 25-én jótékonysági gálát tartottak a Szegedi Nemzeti Színházban, hogy pénzt gyűjtsenek Tompos Kátya gyógykezelésére. A gálán közel 700 ember vett részt, és össze is gyűlt a gyógykezelés finanszírozásához szükséges összeg. „Nemcsak erre a gyógykezelésre gyűlt össze, hanem lehet, hogy még egy olyan drágább kezelésre is, amiről nem is álmodtunk” – mondta akkor a gála szervezője, Hrutka Róbert, aki arról is beszélt, hogy Tompos immunterápiát kap, ami nagyon megviselte a szervezetét. Most, hat nappal később Hrutka is posztolt a színésznő haláláról:

A színésznő hivatalos oldalán megjelent szövegben azt írják, Tompos Kátya halála előtt rendelkezett azokról a lehetőségekről is, ha az összegyűlt összeg meghaladja a kezelése költségeit vagy - mint sajnos jelen esetben - ha nem lesz lehetősége befejezni.

„Mivel mindannyiunkat váratlanul érte, hogy Kátya bár keményen és kitartóan küzdött a betegséggel, mégis alulmaradt ebben az igazságtalan küzdelemben, nem volt lehetőségünk egyeztetni jogi és pénzügyi szempontból akarata kivitelezhetőségéről. Várhatóan egy hét múlva tájékoztatunk mindenkit az összegyűlt pénz sorsáról, illetve a megmaradt támogatás visszatérítésének lehetőségéről” – írják.