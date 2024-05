Nem ismerte fel Baz Luhrmannt egy tiktokos, aki a csoportszexről kérdezgette a rendezőt

Georgia Godworth olyan TikTok-videókat szokott készíteni, amikor utcán szólít le idegeneket, most épp Sydneyben, hogy a szerelmi életükről kérdezze őket. Így szólította le Baz Luhrmann rendezőt is, akit nem ismert fel, és aki rögtön el is kezdte instruálni a videóst, hogy milyen szögben tartsa a kamerát.

Godworth a közel harminc éve házas Luhrmannt először megkérdezte, hogy egyedülálló-e, mire a rendező elmondta, hogy házas, majd arról beszélt, hogy a házasság nem is feltétlenül arról szól, hogy mi van a két ember között, hanem hogy „reklámozod a többi embernek, hogy szereted és törődsz a másikkal”. Luhrmann azzal folytatta, hogy ha valakivel törődünk, és az illető beleszeret valaki másba, „valamiféle elfogadásnak kell lennie”, szerinte „ez egy kommunikációs szerződés”.

A tiktokos Godworth ezen a ponton jegyezte meg, hogy „ez egy laza szerződés, ahol alkalmanként megdughatsz másokat”. Majd azzal folytatta: „Alkalmanként megtörténhet egy hármas, egy négyes, egy orgia.”

Luhrmann ezen a ponton visszakérdezett, hogy Godworth hány négyesben vett részt, mire Godworth válaszolt, hogy „talán hatban”, mire Luhrmann megkérdezte: „Mi is a lényege ennek a beszélgetésnek?”

Godworth csak később, egy barátnőjétől tudta meg, hogy a férfi, akivel beszélt, a Moulin Rouge, A nagy Gatsby, az 1996-os Rómeó és Júlia és a nemrég készült Elvis rendezője volt.

„Gyerekkoromban a Moulin Rouge volt a kedvenc filmem, a Rómeó és Júliát pedig imádom” - mondta Godworth. „Egy ikonként tekintek rá, csak nem ismertem fel.”

Luhrmann a beszélgetést egyébként azzal zárta, hogy elmondta, általában nem szokott interjúkat adni, de most örült, hogy ebben részt vehetett. (Guardian)