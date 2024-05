Nem valószínű, hogy Trump börtönbe megy, de a kampányát megnehezítheti az ítélet

Mind a 34 vádpontban bűnösnek találta Donald Trumpot a manhattani esküdtszék csütörtök este, ezzel ő lett az első amerikai elnök, akit büntetőügyben ítéltek el. Az elmarasztaló ítélet alaposan felforgathatja az idei elnökválasztást, de Trump helyét a szavazólapon nem veszélyezteti: ha valaki az alapvető alkotmányos kritériumoknak megfelel (tehát 35 év feletti, legalább 14 éve az USA-ban lakos, született amerikai állampolgár), indulhat, kampányolni pedig még akár a börtönből is lehet. (1920-ban a szocialista Eugene Debs így tett, és a szavazatok 3,4 százalékát szerezte meg, de a két nagy párt egyikét se képviselte még büntetett elnökjelölt.)

Trump esetében a börtön nem túl valószínű végkifejlet, de így is, életében talán először, valódi következményekkel kell szembesülnie tetteiért. A New York-i ügy némileg váratlanul került a volt elnök elszámoltatásának fókuszába: nem ez a politikailag legsúlyosabb vád (mert az egyértelműen a 2020-as választási eredmények befolyásolásának kísérlete és a 2021. január 6-i erőszak szítása), és valószínűleg nem is a jogilag legegyértelműbb szituáció (ami talán a titkosított iratok elnöki mandátum lejártát követő eltulajdonítása, majd szándékos rejtegetése). Különböző körülmények miatt mégis könnyen lehet, hogy ez Trump egyetlen tárgyalása a novemberi választásokig.

Bár Stormy Daniels egykori pornószínésznő részletekbe menő tanúvallomása kétségkívül nagy érdeklődést váltott ki, a vádban szereplő bűncselekmény jóval prózaibb és a laikusok számára nehezebben megfogható – az üzleti iratok meghamisítása és ezáltal egy másik bűncselekmény, nevezetesen a kampányfinanszírozási szabályok megszegése keveseket hoz lázba. Egyes – még egyébként Trump-barát helyeken is feltűnő – értékelések szerint azonban a volt elnök és csapata védekezésükkel maguk alatt vágták a fát: a tanúk hiteltelenítése helyett azt kellett volna hangsúlyozniuk, hogy amivel Trumpot vádolják, az nem is bűn. Csakhogy ezt sokan a Danielsszel való viszony beismerésének vették volna, ami politikailag kockázatosabbnak tűnhetett.

photo_camera Fotó: Steven Hirsch/Getty Images via AFP

Mi következik most?

Alvin Bragg ügyész beleegyezésével Trump óvadék nélkül, szabadon távozhatott a tárgyalóteremből, miután Juan Merchan bíró július 11-re tűzte ki a büntetés kiszabásának napját. Addig mind a vád, mind a védelem tehet beadványokat, Trumpnak magának pedig jelen kell lennie egy ilyenkor szokásos előzetes elbeszélgetésen, ahol pszichológusok vagy szociális munkások is számba vehetik az esetleges enyhítő körülményeket. A volt elnök csapata már jelezte, hogy fellebbez, de New York állam bírósági rendszerében ez több hónapig vagy akár évekig elhúzódó folyamat is lehet, ami addig sem akadályozza Merchant a retorzió kiszabásában. Trump nem reménykedhet abban, hogy a novemberi választások kedvező alakulása esetén kegyelmet adhat magának: mivel ez nem szövetségi ügy, az elnöknek nincs ilyen jogköre. Egyedül New York demokrata kormányzója, Kathy Hochul rendelkezhetne így, márpedig ő nyilván nem fog. („Az ítélet megerősítette azt, hogy senki sem áll a törvények fölött” – szólt Hochul csütörtök esti közleménye.)