Tiborcz István nem tud hibázni

A miniszterelnök vejének zászlóshajó cége, a BDPST Zrt. éves beszámolójában szokás szerint ezúttal is repkednek a milliárdok, amit legfőképp a kapcsolt vállalkozásoktól kapott osztalékoknak köszönhet. Értékesítésből is befolyt ugyan 120 millió forint tavaly, amivel szemben a működési kiadások az egymilliárd forintot is meghaladták, ami azt eredményezte, hogy üzemi (működési) szinten masszív veszteséget termel a cég.

Itt jönnek képbe azonban a pénzügyi műveletek, melyeken szép profitot tud elérni a társaság. Osztalékbevételként ugyanis 9,6 milliárd forintot könyvelhetett el az előző évi 13 milliárd után, emellett jelentős tétel volt a 3,6 milliárd forint kapott kamat is. Mivel ezekkel szemben mindössze szűk 3 milliárd forintos pénzügyi kiadás (fizetendő kamatok) merült fel, a pénzügyi műveleteken 11,1 milliárdos haszna volt Tiborcz cégének.

photo_camera Hibátlanul működik a legfőbb cége Fotó: Németh Dániel/444

Az üzemi szintű veszteség és a pénzügyi műveletek eredménye végül 8,8 milliárd forintos tiszta nyereség lett, ami azonban jócskán elmarad az előző évi 21,5 milliárd forinttól.

Mindenesetre, bár a lehetőség adott lett volna, Tiborcz mégis úgy döntött, hogy ezúttal nem vesz ki semmit a cégből osztalékként, a teljes profitot bent hagyja.

Említésre méltó egyébként, hogy a BDPST Zrt. immár sorban ötödik éve, hogy a sokmilliárdos eredményei után nem fizet egy forint társasági adót sem.

Ennek magyarázata, hogy rendre lenullázzák az adóalapot a jogszabályok alapján elszámolható növelő, valamint csökkentő tényezők. Utóbbiak egyike például az az osztalék, amit a cég kap, ez pedig nem elhanyagolható tétel. A kiegészítő melléklet szerint egyébként tavaly még a kapcsolt vállalkozásaitól (a TRA Real Estates Kft. és a Dorottya Investments Zrt.) műemléki beruházáshoz kapcsolódó adóalap-kedvezményt is átvett 1,5 milliárd forint értékben.