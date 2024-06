Joe Biden fia a volt barátnője szerint húszpercenként crackezett

Hunter Biden volt barátnője is tanúskodott a Delaware állambeli Wilmingtonban tartott tárgyaláson, a büntetőperben azzal vádolják Joe Biden 54 éves fiát, hogy lőfegyver birtoklása közben állítólag kábítószert használt. Ez az első per hivatalban lévő amerikai elnök fia ellen.

photo_camera Hunter Biden érkezik a bíróságra június 5-én. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

A vádirat szerint Biden 2018-ban hamis nyilatkozatot tett pisztolyvásárlás közben egy nyomtatványon, azt állította, hogy nem rendszeres kábítószer-használó, illetve nem kábítószerfüggő, miközben ő maga ismerte el, hogy ebben az időszakban a crackfüggőségével küzdött. Biden akár 25 év börtönbüntetésre is számíthat, ha bűnösnek találják. A férfi ártatlannak vallotta magát, jogi képviselői szerint a fegyver megvásárlásának idején lábadozóban volt.

A BBC szerint Biden volt barátnője, Zoe Kestan azt mondta a bíróságon, hogy amikor 2017 decemberében egy menő klubban először találkoztak, a férfi „10 percen belül” elkezdett cracket szívni. Azt mondta, kapcsolatuk során ez többször megismétlődött, különböző New York-i, New Jersey-i és kaliforniai luxusszállodai szobákban, Biden, amint felébredt, rögtön rá akart gyújtani a crackpipára. Kestan azt is vallotta, hogy a férfi a kaliforniai Malibuban 2018 szeptemberében - egy hónappal a fegyvervásárlás előtt - több napig crdcket szívott.

Az ügyészek megmutatták az esküdteknek az állítólag Kestan által készített képeket, amiken crackpipák láthatók azokban a szobákban, amikben Hunter Bidennel együtt tartózkodott. Egy másik felvételen Biden egy kádban volt, szintén crackpipával a kezében.

photo_camera Jill Biden first lady is ott volt a tárgyaláson. Fotó: ANNA MONEYMAKER/Getty Images via AFP

Tanúskodott továbbá Gordon Cleveland, aki 2018-ban eladta Bidennek a fegyvert.

Vallomása szerint ahogy minden vásárlónak, így Bidennek is azt mondta, őszintén töltse ki a nyomtatványt. A hét elején tartott nyitóbeszédekben Biden ügyvédje, Abbe Lowell azt mondta az esküdteknek, hogy a revolver impulzív vásárlás volt, ami a rámenős eladónak volt köszönhető. Cleveland elismerte, hogy „bármit el tudott adni”, főként drága, jó minőségű fegyvereket, azt azonban tagadta, hogy valaha is megpróbálta volna Bident rábeszélni, a férfi állítása szerint bejött az üzletbe, és azt mondta, hogy egy revolvert szeretne vásárolni.

Szerdán Biden mostohaanyja, az amerikai first lady, Jill Biden is a bíróságon volt.

Ő Hunter Biden mögött ült az első sorban, feleségével, Melissa Cohen Bidennel és a titkosszolgálat egyik ügynökével együtt. Joe Biden elnök Franciaországban tartózkodik a D-napi partraszállás 80. évfordulóját miatt. A hét elején az elnök kiadott egy közleményt, amiben azt írta, nem fog kommentálni egy folyamatban lévő szövetségi ügyet, apaként viszont feltétlen szeretetéről és bizalmáról biztosította fiát, akinek szeptemberben Kaliforniában is bíróság elé kell állnia, mert állítólag nem fizetett be 1,4 millió dollárnyi adót.