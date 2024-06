NO WAR! Hoppál olyan táblával kampányol, amilyenért Oroszországban letartóztatnak

„A kampány utolsó napjaiban is teljes erővel mozgósítunk. Csak a béke! Csak a Fidesz!” - posztolta legújabb kampányvideóját egy szemet gyönyörködtető kék ingben Hoppál Péter pécsi fideszes képviselő, kiemelt kulturális ügyekért felelős miniszteri biztos.

„Szavazzunk a békére, soha többé háborút!” - mondja a Facebook-oldalára posztolt videóban a volt államtitkár, miközben egy NO WAR feliratú táblát emel maga elé.

Esztétikai értékén túl a videó érdekessége, hogy míg ez a békepárti jelszó a Fidesznél Ukrajna támogatásának elutasítását jelenti, Oroszországban ugyanilyen szövegért bevihet a rendőrség.

Amikor az orosz állami egyes csatornán a propagandaadó egyik szerkesztője az Ukrajna elleni invázió ellen tiltakozva élő adásban egy „NO WAR. Állítsátok meg a háborút. Ne higgyetek a propagandának, itt hazudnak nektek. Oroszok a háború ellen” feliratú transzparenssel zavarta meg az adást, Marina Ovszjannyikovát őrizetbe vették.

A NO WAR jelentése a magyar kormánypárti kommunikációban azóta vett néhány csavart, úgyhogy Moszkvában remélhetőleg nem fognak nagyon megorrolni Hoppálra, talán az is segít, hogy Szijjártó most is Oroszországba jár üzengetni a Nyugatnak a béketábor szövegével. Hoppál Péter a „Ne higgyetek a propagandának, itt hazudnak nektek” részt kihagyta az üzenetéből.