Önkéntesen bevonul a hadseregbe a legismertebb ukrán író

Bevonul az ukrán hadseregbe Szerhij Zsadan, a Magyarországon biztosan, de valószínűleg nemzetközileg is legismertebb kortárs ukrán író. Zsadan az orosz invázió kezdete óta folyamatosan részt vett önkéntesként a civilek és a katonák segítésében, állandóan szállítmányokat gyűjtött és vitt az alakulatoknak, miközben politikai aktivistaként az egyik legnépszerűbb kulturális celebje volt az ukrán harcnak, rockzenészként kórházakban és metróállomásokon kialakított óvóhelyeken lépett fel.

Szerhij Zsadan egy koncertfellépésen.

A Harkivban élő író 2022-ben megkapta a Német Könyvkereskedők Békedíját, de ennél fontosabbak a könyvei, amik közül négy magyarul is olvasható. Gazda Albert az ukrán zenékből válogató nagycikkében ezt írta a Szobaki v Koszmoszi együttesben is aktív zenészről:

„A Luhanszk megyében született Szerhij Zsadan (állítom, hogy) a legjobb ukrán író napjainkban, és egész Kelet-Közép-Európát tekintve is ott van a spiccen. Aki nem ismeri a Depeche Mode című (magyarul is megjelent) könyvét, haladéktalanul keresse fel a legközelebbi könyvtárt, vegye ki, olvassa el, nem fogja megbánni, avagy: betegre kacagja magát, és ez nem minden. Utána jöhet a Vorosilovgrád.”

Tavaly aztán két újabb könyv, a donbaszi orosz megszállás alatt játszódó A diákotthon című regény és Harkiv Hotel címen egy verseskötet is megjelent magyarul Zsadantól.

Zsadan együttesének egyik legnépszerűbb száma:

A rocksztár-író márciusban jelentette be, hogy csatlakozni akar az Ukrán Nemzeti Gárda 13. dandárjához. Hogy ez most meg is történt, a Facebookon jelentette be.



Ezt a Hartyija néven is ismert önkéntes dandárt az orosz invázió után hozták létre, részt vettek Harkiv védelmében, majd a 2022 őszi ukrán ellentámadásban, később Bahmutnál is harcoltak. Harkiv megyében az orosz hadsereg május 10-én indított újabb támadást, és bár minden jel szerint nem Harkiv ostroma a cél, a második legnagyobb ukrán várost napi szinten lövik rakétákkal és szárnyasbombákkal.



Ezt az indulót másfél éve Zsadan ennek az egységnek írta, ahova most ő is bevonul: