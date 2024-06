Ungár a magánvagyonából adott bő 200 milliót Vitézy kampányára

200-250 millió forint között adott támogatást a magánvagyonából Ungár Péter, az LMP társelnöke Vizézy Dávid kampányára. Ezzel ő a legnagyobb adományozó - mondta Ungár Kóczián Péternek a Vágatlanul című műsor interjújában.

Ungárnak erre bőven volt fedezete: a friss cégbeszámolókból néhány napja derült ki, hogy a családi cégből Ungár, a testvére és az édesanyja (Schmidt Mária Terror Háza igazgató és miniszterelnöki tanácsadó) tavaly 31 milliárd forintot vettek ki osztalékként. Ha ebből a tulajdonrészük alapján arányosan részesültek, akkor Ungár Péter 5,2 milliárd forintot vihetett haza.

Ungár az interjúban Vitézy kampányáról azt mondta, hogy az sikeres lesz, az egész fasza. Visszautasította, hogy az LMP főpolgármester-jelöltje, az Orbán-kormány korábbi államtitkára kriptofideszes lenne: Vitézy túl autonóm személyiség ahhoz, hogy fideszes legyen, mondta, és többek között Lázárral való összeveszésével, illetve a Fidesz Budapest-ellenes politikájával magyarázta, hogy Vitézy vállalta a jelöltséget.

Ungár Péter az ellenzéki kampányokkal kapcsolatban azt mondta, hogy Magyar Péter és Dobrev Kárla is azt hazudta az ellenzéki szavazóknak, hogy most valódi esély van kormányváltásra. Szerinte ez már csak amiatt is súlyos hiba, hogy az ellenzéki közvélemény nem tud több csalódást elviselni, most pedig újra csalódniuk kell majd.