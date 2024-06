Ilyen még nem volt: fideszesek örülnek a fideszes visszalépésnek

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz főpolgármester-jelöltje két nappal az önkormányzati választások és nem sokkal a péntek délutáni határidő előtt visszalépett a jelöltségtől, támogatóit pedig arra kérte, szavazzanak Vitézy Dávidra, akit az LMP támogat, és akinek a kampányára 200 milliót adott a magánvagyonából Ungár Péter LMP-társelnök.

Vitézy mögé már Szentkiályi bejelentése előtt nem sokkal beállt a teljes kormánymédia, azt hirdetve, hogy Vitézy Dávid a legnépszerűbb jelölt. Az igazi meglepetés viszont csak ezután következett, amikor ismert fideszes politikusok és influenszerek is szinte örvendezni kezdtek a fideszes Szentkirályi visszalépésének.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor

A fideszes Wintermantel Zsolt rögtön egy képzavarral kezdte, és közölte, Szentkirályi Alexandra visszalépése „egyedüli női jelöltként államférfihoz méltó tett”.

Őt a szintén fideszes Hoppál Péter követte azzal, hogy közölte, a fideszes főpolgármester-jelölt visszalépésével „karnyújtásnyira a budapesti győzelem!”

A Megafon fideszes influenszerei pedig szintén üdvözölték Szentkirályi visszalépését, mintegy sugallva, hogy ezzel elhárult az akadály. Bohár Dániel például azt írta, „Szentkirályi visszalépett! Ezzel esélyt adva nekünk, budapestieknek, hogy visszavegyük a városunkat Gyurcsány embereitől”. Mintha a fideszes influenszer azt akarta volna mondani, hogy a fideszes Szentkirályi volt az akadálya annak, hogy Karácsony Gergelyt leváltsák. Szinte szó szerint ugyanezt írta Facebookon a szintén megafonos Deák Dániel is, de ő a posztját megtámogatta egy Vitézyről készült fotóval is. Össze is zavarodtak a megafonos kommentelők: „Akkor most az LMP-re kell szavazni?”

Ezek után pedig leült a gép elé a fideszes publicista Bayer Zsolt is, hogy megírja: „Az ősi, magyar sztyeppei harcmodor szerint egy iksz Vitézy Dávidra!”