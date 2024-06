Magyar Péter: A Fidesz a nőket csak eldobható eszköznek tekinti

„Szentkirályi Alexandra visszaléptetésével ismét bebizonyosodott, hogy a Fidesz a saját választóinak is hazudik, ott veri át őket, ahol tudja. Ahogy az is kiderült ismét, hogy a Fidesz a nőket csak eldobható eszköznek tekinti a hatalom megtartása vagy megszerzése érdekében” – így reagált Magyar Péter a Fidesz főpolgármester-jelöltjének visszalépésére, majd ugyanebben a Facebook-posztban gyorsan rá is tért arra, hogy mik „a TISZA Párt prioritásai Budapest vonatkozásában”.

Például egy gyalogos-híd megépítése, a közbiztonság javítása, a városi zöldterületek valódi növelése és minőségi szabadidős, rekreációs területek kialakítása város szerte, illetve a parkolási bevételek elosztásának újra szabályozása.