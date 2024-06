Medián: Fidesz-KDNP 50, Tisza párt 27, baloldali közös lista 9, a bejutás küszöbén a Mi Hazánk és a Kutyapárt

„Az ország hangulata meglehetősen nyomott, csaknem kétharmados többség érzi úgy, hogy rossz irányba mennek a dolgok” – írja pénteken közzétett Magyarország hangulata az EP-választásokra készülve című elemzésében a Medián (a csaknem kétharmad 60 százalékot jelent, míg 34 százalék mondta, hogy a dolgok jó irányba tartanak). A felmérés szerint a megkérdezettek 49 százaléka szeretne kormányváltást, 42 százalékuk mondta azt, hogy maradjon a mostani kormány.

A pártok mozgósítása sikeresnek tűnt, az EP-választás „fontosabb résztvevőinek szavazói négyötödösnél is nagyobb arányban állítják”, hogy vasárnap elmennek szavazni. Vagyis magas választási részvételre lehet számítani, mondja az 1500 ember megkérdezésével készített felmérés alapján a Medián.

Tehát rossz a hangulat az országban, az emberek csaknem fele kormányváltást szeretne és sokan akarnak elmenni. Mi következik ebből? Az, hogy a tizennégy éve kormányzó Fidesz 50 százalék körüli eredményt fog elérni, és a 21 EP-mandátumból 11-13-at fog megszerezni – írja a Medián ugyanebben az elemzésben, ugyanazon közvélemény-kutatás alapján. Az 1500 fő telefonos megkérdezésével készült felmérés szerint ezek a választói preferenciák bő egy héttel június 9-e előtt:

A Medián kutatása szerint két párt billeg az EP-be jutás 5 százalékos határának a küszöbén, a Mi Hazánk és a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, illetve „esetleg a Momentum”. A felmérés szerint a Jobbiknak, Vona Gábor Második Reformkorjának és Márki-Zay Péter Mindenki Magyarországának erre nincs reális esélye, „legfeljebb 1 százalékon” állnak.

A három nagy erő, a Fidesz-KDNP, a Tisza párt és a DK-MSZP-Párbeszéd közös lista szimpatizánsai körében a Medián szerint nagyon magas a választáson való részvételüket biztosra ígérők aránya, vagyis mindhárom nagy politikai tábor sikeresen mozgósított, írják.

A fentiek fényében a Magyarországnak járó 21 európai parlamenti mandátumok eloszlására három becslést is adott a Medián. Ha a Kétfarkú és a Mi Hazánk is eléri az 5 százalékos bejutási küszöböt, akkor a Fidesz-KDNP 11, a Tisza 6, a baloldali közös lista 2 EP-helyet szerezhet.

Ha a Mi Hazánk vagy a Kétfarkú egyike vagy egyik sem jut be, akkor az az 1 vagy 2 mandátum is a Fideszé lesz a Medián becslése szerint. Megjegyzik ugyanakkor, hogy a becslést „sok bizonytalanság nehezítette”. Például az, hogy „még azoknak is, akik biztos szavazónak minősítik magukat, 25 százaléka nem tudja vagy nem akarja megmondani, hogy melyik pártlistára fog szavazni”. A Medián adatai szerint ezeknek a titkolózóknak az 52 százaléka ellenzékinek mondható, és csak 24 százalékuk kormánypárti.

A Medián felmérése külön foglalkozott a Tisza párt szimpatizánsaival. Köztük még mindig túlnyomó (63 százalékos) többségben vannak, akik két éve a közös ellenzéki listára szavaztak, de már 9 százalék az, aki korábbi Fidesz-szavazónak mondta magát. Ennél is nagyobb, 14 százalék azok aránya, akik azt mondták, hogy két éve nem szavaztak.

A cikk elején említett kérdésre – jó vagy rossz irányba mennek a dolgok – adott válaszok és a pártpreferencia nagyon szorosan összefüggnek. A Fidesz-KDNP szimpatizánsoknak csupán 15 százaléka szerint tartanak rossz irányba a dolgok az országban, míg 79 százalékuk szerint jó irányba tartanak a dolgok. A Tisza Párt szimpatizánsai jelentik a másik végletet, 98 százalékuk elégedetlen a helyzettel, de a több párt szavazói, illetve a szavazattól tartózkodók vagy véleményt nem nyilvánítók is jelentősen rosszabbnak ítélik meg a helyzetet az átlagoshoz képest.

A felmérés szerint a köztévé EP-listavezetői „vitáját” Magyar Péter és a kutyapárti Tóth Imre Bruti holtversenyben nyerte, a szereplésüket a százpontos skálán 61-61 pontosra értékelték, de arra a kérdésre, hogy ki nyerte a vitát, 20 százalék nevezte meg Magyart és csak 13 százalék Brutit. A legrosszabb eredményt, 24 pontot, Deutsch Tamás hozta össze, ezzel együtt szintén 13 százalék őt nevezte a „vita” győztesének.