Szentkirályi Alexandra a visszalépése után Deutsch Tamással ült ki egy belvárosi teraszra

Itt futott bele a Telex a Fidesz visszalépett főpolgármester-jelöltjére, aki azt mondta:

„Én azt gondolom, hogy ez egy lehetséges lépés a győzelem irányába, abba az irányba, hogy végre az én legfontosabb célomat, amit kitűztem a választások elején, azt elérjük, ez pedig az, hogy Karácsony Gergellyel együtt Gyurcsány Ferencet is végre a városházáról eltávolítsuk.” A kérdésre, hogy őt is elütötte-e „az a bizonyos villamos, ami Karácsonyt is elütötte”, Szentkirályi újra elmondta, ő ezt „egy nagy lépésnek” tekinti „a jó irányba”, és „személyesen” is úgy éli meg, hogy „ez egy lehetőség a budapesti választóknak, hogy végre Karácsony Gergelyt és Gyurcsány Ferencet a süllyesztőbe...”

Hogy kinek a döntése volt, és mit szólt hozzá Orbán Viktor, Szentkirályi azt válaszolta, a személyes döntése volt, de „nyilván” egyeztetett azzal, akivel úgy gondolta, hogy „ebben a helyzetben egyeztetni kell”, „nyilván azzal is, akitől a felkérés érkezett, tehát a miniszterelnökkel is”.

„Én semmilyen módon nem egyeztettem, évek óta nem beszéltem semmilyen formában Vitézy Dáviddal” – mondta végül, és szinte szó szerint ugyanezt mondta Vitézy is.

A rövid interjú közben Deutsch Tamás végig háttal ülve ignorálta a kamerát és a kérdéseket.