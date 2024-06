Korda Györggyel és Balázs Klárival örül a magyar állam a reptér visszavásárlásának

Varázslatos kisfilmmel köszöntötte a Magyar Turisztikai Ügynökség a hírt, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium csütörtökön jelentett be:

újra magyar állami tulajdonban van a Budapest Airport Zrt.

link Forrás

Nehéz lenne az alig 25 másodperces műalkotás tetőpontját kiemelni.



Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter például sokatmondóan tekint meg egy molinót, amire az van írva: „Hope you had a wonderful time. Can't wait to see you back again” (Reméljük, csodálatosan érezted magad. Alig várjuk, hogy újra láthassunk) - ami ebben a kontextusban azért kicsit nehezen értelmezhető búcsúszöveg.

Korda György Reptér című száma 2021-22-ben tarolt újra nagyon a fiatalok körében, a némi fáziskéséssel újra előrángatott slágerhez a Balázs Klárit magához ölelő Korda még egy örök bölcsességet is mond azért a videóban, ha nem lenne egyértelmű az üzenet: „Hazatérni mindig nagyszerű” - csak hogy senkiben ne támadjon kétség a reptér államosításával kapcsolatban.



A promóvideó legjobb része azonban nem is az álmodozó tekintetű Nagy Márton vagy a Korda György-Balázs Klári duó szerepeltetése, hanem a cím:

A budapesti repülőtér hazatért! A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint a Budapest Airport Zrt. visszavásárlása a rendszerváltás utáni időszak legösszetettebb és legnagyobb értékű gazdasági tranzakciója, a tranzakció zárásához pedig a repteret finanszírozó nemzetközi hitelezői körrel is megállapodást sikerült kötni.



A reptér tehát annyira hazatért, hogy a magyar államnak 80 százalékos tulajdonrésze van a Budapest Airport Zrt.-ben, a francia társbefektető VINCI pedig 20 százalékot szerzett. A vételár 3,1 milliárd euró, a hitelezői konzorciummal történt sikeres megállapodással pedig a korábbi tulajdonosok által felvett 1,44 milliárd eurónyi hitel került meghosszabbításra. A reptér megvásárlása érdekében tehát a kormány rendesen kiárusította a családi aranyat: eladtak bankot és biztosítói részesedéseket, kiszállt az állam a Yettelből is – hogy mennyiért, azt nem árulták el –, egyes információk szerint ráadásul tavaly novemberben az MVM brutálisan nagy, 309 milliárdos osztalékelőleg-befizetése is a reptérre kellett.

A bevásárlás hátteréről, és arról, miért jelenthet ez jövedelmező üzletet a magyar államnak, itt írtunk bővebben.