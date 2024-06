Debrecen, Göd, Iváncsa: az akkugyáras városokban megugrott a választási részvétel

Debrecenben az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáson 19,47 százalékos volt a részvétel délután egy óráig – és a fél évvel korábbi EP-választáson se érte el a 24 százalékot –, idén viszont a szavazásra jogosultak 30,41 százaléka választott. Ez azt jelenti, hogy a legutóbbi önkormányzati választáshoz képest másfélszeres volt az aktivitás a Fidesz egyik erősségének számító városban, ahol a közbeszédet az elmúlt években az akkugyárak építése határozta meg. Igaz, hogy országosan is rekordon van a választói aktivitás, de a debreceni növekedés bőven az országos fölött van.

Az akkugyárak miatt az elmúlt hetekben elhíresült két másik településen is hasonló jelenség látható. Gödön, ahol a civilek és ellenzéki pártok többször is tiltakoztak, miután jogerős bírósági döntés ellenére sem fogta vissza a termelését az akkugyár, az öt évvel ezelőtti 26,97 százalékkal szemben délután egy óráig 37,08 százaléknyian szavaztak, ami jóval fölötte van az országos átlagnak (33,14 százalék). Iváncsán, ahol elbocsátások is történtek már az akkugyári ágazat egészének visszaesését megszenvedő gyárban, 31,92 százaléknyian szavaztak most, míg 2019-ben az EP-választáson 15,89 százalékos, de az önkormányzatin is csak 20,17 százalékos volt a részvétel.

Az öt évvel ezelőttinél jóval többen szavaztak azokon a helyeken is, amelyek ilyen-olyan helyi közéleti események miatt bekerültek a hírekbe az elmúlt hetekben, hónapokban. Szigetszentmiklóson például, aminek a helyi belügyei a Tisza párt nagyszínpadáig jutottak a 2019-es 23 százalék körüli mutatóval szemben 33 százalék fölött van a részvétel. Győrben, ahol két ellenzéki és a volt fideszes Borkai Zsolt is elvenné a polgármesterséget a fideszes Dézsi Csaba Andrástól, az öt évvel ezelőtti jachtos botrány idején 24,06 százalékos volt a kora délutáni részvétel, most 35,17 százalékos. Egerben, ahol mindenki mindenki ellen indul, a 2019-es 28-29 százalékokkal szemben 35,4 százaléknyian szavaztak.

Az előző önkormányzati választáshoz képest Nyergesújfalun, ahol az utolsó pillanatban kiugrott a fideszes polgármester, kiugróan magas a választói aktivitás: akkor 19,39 százaléknyian, most 32,47 százaléknyian mentek el szavazni délután egyig.

Nagyon magas a választási részvétel Hódmezővásárhelyen, ahol 42,24 százalékos a legutóbbi adat. Itt viszont ez nem különösebben meglepő, az öt évvel ezelőtti önkormányzati választáson is 40,86 százaléknyi volt ez a mutató.

