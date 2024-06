Harmadszorra is letette miniszterelnöki esküjét Narendra Modi. A regnáló hindu nacionalista párt, a Bháratíja Dzsanatá a hét elején nyerte meg az indiai parlamenti választást, de a kormányalakításhoz továbbra is koalíciós partnerekre lesz szüksége.

Ugyan előzetesen sokan attól tartottak, hogy India az egypártrendszer irányába mozdulhat el, az exit pollok is az Indiát egy évtizede irányító BJP egyértelmű győzelmét jelezték, a választásokon Modi elvesztette parlamenti többségét. Feltámadt viszont India ellenzéke, ami 234 mandátumot szerzett a kormánypárt 293 mandátumával szemben. A legnagyobb ellenzéki párt, a Kongresszus annak ellenére szerepelt a várakozásokat felülmúlva, hogy márciusban a kormány „késedelmes adóbevallásokra” hivatkozva egyszerűen befagyasztotta a bankszámláit - nem volt pénzük kampányra, a jelöltek támogatására.

A koalíciós többséget két regionális párt biztosíthatja majd a miniszterelnöknek: a Telugu Desam és a Janata Dal-United. Mivel mindkét párt szekuláris politikát folytat, Modinak nehezebb dolga lehet a jövőben, ha a számára fontos vallási témákban akar törvényeket elfogadtatni.

Modi beiktatásán a szomszédos országok közül sem a pakisztáni, sem a kínai képviselet nem vett részt. A választási kampánya során ellenzékieket bebörtönző, muszlim kisebbség ellen uszító miniszterelnök megköszönte a választók megbízatását, és megígérte, hogy mindent megtesz „a korrupció és a szegénység felszámolásáért”.

Modi és a BJP szerepe a 2002-es gudzsaráti gyilkosságokban azóta is élénken foglalkoztatja az indiai társadalmat, többek közt azoknak az évtizedes pereknek köszönhetően, amiket az áldozatok hozzátartozói indítottak a tettesek és védelmezőik ellen. Modi és a hindu nacionalisták nem szeretik, ha ezt felhánytorgatják nekik - ennek is volt köszönhető, hogy a BBC erről szóló dokumentumfilmjét nem csak betiltották, és igyekeztek még az említését is elérhetetlenné tenni a közösségi médiában, de az indiai adóhivatal emberei tavaly grandiózus házkutatást tartottak a BBC brit közszolgálati csatorna újdelhi irodáiban.

