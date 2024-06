Magabiztosan újrázott a birkákat a temetőben legeltető polgármester Zsadányban

A szavazatok 75,79 százalékával újra a függetlenként induló Dudás Árpád lett Zsadány polgármestere. Kihívója az MSZP-s Szilágyi Attila volt. A 2019-es választásnál egyértelműbb volt most a helyzet. Akkor ugyanis a szavazatok 49,37 százalékát szerezte meg, egy hajszállal lemaradva Marton Sándor Roland 49,53 százalékától. Dudás a 2020-as időközi választáson azonban már meg tudta szerezni a polgármesteri címet.

Dudás eddigi polgármestersége egyébként nem volt felháborodástól mentes, a saját bevallása szerint praktikus és olcsó ötletét ugyanis egyáltalán nem díjazták a helyiek. Kitalálta, hogy a temető régi, már használaton kívüli részét vadhálóval elkerítik, hogy az önkormányzat birkái ott legeljenek és ürítsenek. A helyiek ezt tiszteletlennek, sőt halottgyalázásnak tartják az esetet, ráadásul nem is értették az egészet. A faluban ugyanis a közmunkások közül négyen is fűnyírással foglalkoznak, a birkák helyett ők is rendet tehettek volna az elgazosodott temetőben.

A település tavaly év végén „Attila király fapalotájával” is bekerült a hírekbe. A 116 millió forintnyi uniós pénzből készült építmény hónapokkal az átadás után is zárva volt. Ráadásul nincs olyan történelmi tény, amely azt támasztaná alá, hogy Attila királynak bármi köze lett volna a településhez és környékéhez.