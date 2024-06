Soproni Tamás fölényesen nyert a VI. kerületben

Nem túl nagy meglepetésre Terézváros polgármestere újra Soproni Tamás lett.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest VI. kerület Polgármesterválasztás Momentum SOPRONI TAMÁS ISTVÁN 66.36% FIDESZ-KDNP KOVÁCS BALÁZS NORBERT 27.48% HAFE Egyesület BÁLINT GYÖRGY 6.16% Képviselőtestület Momentum-DK-Párbeszéd- ZÖLDEK- 10 FIDESZ-KDNP 2 MKKP 1 HAFE Egyesület 1 Független 0 MSZP 0 Utolsó frissítés június 09., 23:13

Már 2019-ben is magabiztosan ütötte ki Soproni Tamás (15 százalékkal) a fideszes Hassay Zsófiát a polgármesteri székből. Hassay helyett a kormánypártok most Kovács Balázs Norbertet indították, egyenesen Lázár János minisztériumából.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Sopronira ráindult a kiugrott MSZP-s, most éppen függetlenként, civil támogatással bejelentkező Bálint György is, aki többek közt az Andrássy úti ingatlanpanama kapcsán vált hírhedté, de megpróbálta beperelni az önkormányzatot is.