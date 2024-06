Újra polgármester lesz a vakkomondoros Balogh József

Ismét a vak komondoros Balogh József lett Fülöpháza polgármestere.

A volt fideszes polgármesternek 2016-ban kellett lemondania, miután 10 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték élettársa ellen elkövetett súlyos testi sértés vádjával. A kórházba kerülő nőnek a bántalmazás következtében az orra és járomcsontja is eltört, Balogh mégis azzal védekezett, hogy csak a vak komondorukba botlott meg és így szerezte a sérüléseit. Később a bírósági tárgyalás során olyan indokokat is felhozott, hogy azon a héten négy előadást is kellett tartania a tanyaprogramról és “kétszáz kiló kakas húsát dolgozták fel a nyugdíjasklubbal”.

Az eset után Balogh Józsefet kizárták Fidesz frakciójából, a 2014-es önkormányzati választáson a fülöpháziak mégis bizalmat szavaztak neki. Miután a jogerős bírósági ítélet után végül lemondott, az időközi választáson lánya, Nagyné Balogh Csilla került ki győztesen. Ő azonban idén nem indult újra, Balogh szerint azért, mert szerette volna visszaadni ezt a státuszt édesapjának.