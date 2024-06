A Jobbik elnöke azért nem mond le, mert „megváltoztak a körülmények”

Teljes tisztújítást tart a Jobbik-Konzervatívok a választások eredményét értékelve, ez azonban nem jelenti azt, hogy a párt elnöke, Gyöngyösi Márton távozna az elnöki posztról, írja a 24.hu. A párt a lehető legkorábbi időpontra írja ki az elnökség teljes tisztújítását, hogy a tagok olyan vezetőket választhassanak, akik segíthetik a párt újjáéledését és sikeressé tételét.

photo_camera Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA