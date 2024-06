Nem változik a polgármester személye a XIX. kerületben, Gajda Péter marad a kerület élén.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest XIX. kerület Polgármesterválasztás DK-Momentum-LMP - Zöldek-Párbeszéd- ZÖLDEK-MSZP GAJDA PÉTER 56.75% FIDESZ-KDNP DÓDITY GABRIELLA 35.3% Mi Hazánk EGYED ANDRÁS 7.95% Képviselőtestület DK-Momentum-LMP - Zöldek-Párbe 12 FIDESZ-KDNP 4 MKKP 1 Független 0 Utolsó frissítés június 10., 00:03

A 2019-es kampány egyik legtöbbet emlegetett ellenzéki botránya Gajda Péterhez kapcsolódott, ám hiába a kiszivárgott hangfelvételek mutyikról, kenőpénzekről és fenyegetésekről, a szocialista politikus akkor letaglózó erővel hozta Kispestet.

photo_camera Gajda Péter, Kispest polgármestere Fotó: Németh Dániel/444

Az ellenzék ezek után bizalmat szavazott neki most is, a Fidesz-KDNP pedig Dódity Gabriellát indította ellene, aki már 5 éve is látványosat bukott.