Két kerületet nagyon csúnyán elbukott, egyet visszaszerzett a Fidesz a fővárosban

Ha csak a polgármestereket nézzük, kerületi szinten nem volt földindulás a fővárosban. A 23 korábbi kerületi vezetőből 19 újrázott. Hat dedikáltan fideszes polgármester lett, kettő olyan, akit támogatnak. Van egy volt fideszes, aki fideszest győzött le. És van 14 ellenzéki polgármester. Közülük az eddig Zuglót irányító Horváth Csaba bukott a legnagyobbat, de az ellenzék megtartotta a kerületet, mert a momentumos Rózsa András - Horváth Csaba indulása ide vagy oda - megelőzte a fideszes Borbély Ádámot.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 98% Budapest Budapest XIV. kerület Polgármesterválasztás Momentum RÓZSA ANDRÁS 36.51% FIDESZ-KDNP BORBÉLY ÁDÁM 32.18% DK-MSZP-Párbeszéd- ZÖLDEK HORVÁTH CSABA 21.46% Mi Hazánk CZEGLÉDI JÁNOS 4.97% LMP - Zöldek VIDA ATTILA 4.89% Képviselőtestület FIDESZ-KDNP 6 DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖLDEK- 5 Momentum-MMN-MARÉG-Szikra Mozg 3 MKKP 2 CZE-Momentum-DK-MMN-Szikra Moz 2 Mi Hazánk 1 Összefogás Zuglóért 1 Független 0 LMP - Zöldek 0 Momentum-MARÉG-MMN-Szikra Mozg 0 Momentum-CZE-MMN-Szikra Mozgal 0 Utolsó frissítés június 10., 00:19

Ketten eleve nem indultak el, az egykori momentumos, majd DK-s Déri Tibor Újpesten, az ősfideszes Pokorni Zoltán a XII. kerületben szállt ki. A DK pótolni tudta Dérit, párttársa, Trippon Norbert megnyerte a polgármesterválasztást Újpesten a Fidesz korábbi kerületi vezetőjével, Wintermantel Zsolttal szemben.

photo_camera Kovács Gergely Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

A XII. kerületben ugyanakkor óriási győzelmet aratott a Kutyapárt. Az elnök, Kovács Gergely 53,64 százalékot szerzett, Pokorni eddigi alpolgármestere, Fonti Krisztina a szavazatok 39,74 százalékát szerezte csak meg. Ami még súlyosabb vereség a Fideszre nézve: a Kutyapárt az összes egyéni választókerületben nyert a Hegyvidékén. Pedig a DK - az ellenzéki előválasztást sajátosan értelmezve - indított egyéni jelölteket.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest XII. kerület Polgármesterválasztás MKKP KOVÁCS GERGELY 53.64% FIDESZ-KDNP FONTI KRISZTINA 39.74% Mi Hazánk BINDER CSABA 3.93% Szolidaritás-Lokálpatrióták7-Helló Pesterzsébetiek DR. VINCZE GÉZA 2.69% Képviselőtestület MKKP 9 FIDESZ-KDNP 4 Momentum 2 DK-MSZP-Magyar Liberális Párt 1 Hegyvidék jövőjéért Egyesület- 1 Független 0 Szolidaritás 0 Utolsó frissítés június 10., 00:19

Nagyon csúnyán bukta el Csepelt is a Fidesz, ami egyértelműen a párt alelnöke, Németh Szilárd nyakába varrható. Németh a parlamenti választást eddig sorozatban harmadszor bukta el Szabó Szabolccsal szemben, de a polgármesterválasztást hozta a Fidesz Borbély Lénárdnak köszönhetően. Csakhogy Németh úgy összeveszett Borbéllyal, hogy ki is záratta őt a pártból. Németh saját jelöltje, Dudás Zoltán mindössze 10 százalékot kapott, ezzel csak harmadik lett. Toronymagasan nyert a Fideszből kiebrudalt Borbély Lénárd, ráadásul az általa szervezett csapat minden egyes egyéni választókerületben is győzött, teljesen győzelmet aratva a helyi Fidesz fölött.

Önkormányzati választás 2024 Feldolg.: 100% Budapest Budapest XXI. kerület Polgármesterválasztás Borbély Lénárd Csapata BORBÉLY LÉNÁRD 67.38% MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖLDEK DR. DUKÁN ANDRÁS FERENC 19.2% FIDESZ-KDNP DUDÁS ZOLTÁN 10.24% Független Kerekasztal GYŐRFI KRISZTINA 1.98% Nép Pártján KERÉKGYÁRTÓ NÓRA 0.76% Szolidaritás KÁL KÁROLY 0.43% Képviselőtestület Borbély Lénárd Csapata 12 FIDESZ-KDNP 2 MSZP-DK-Momentum-Párbeszéd- ZÖ 2 MKKP 1 Mi Hazánk 0 Nép Pártján 0 Szolidaritás 0 Független Kerekasztal 0 Utolsó frissítés június 10., 00:19

A két bukott kerületet a Várral kárpótolta a Fidesz. A 2019-ben meglepetésre nyerő V. Naszály Mártát Böröcz László győzte le, szorosan.