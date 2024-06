Nem volt egy kimondott diadalmenet Orbán kampánykörútja

Április közepén, végén kezdett országjárásba Orbán Viktor, a nemesgörzsönyi magraktárban rúgta be a kampányt. Ha ott is fejezte volna be, 100 százalékos lett volna a sikere, mert a 621 fős településen újra polgármesterré választották Tatai Lászlót, aki részt vett a kampánynyitón.

De Orbán ment tovább, rögtön Győrbe, ahol viszont hiába a miniszterelnök felbukkanása, Dézsi Csaba András végül elvesztette a polgármesterséget.

Ami még látványosan nem jött be:

Hódmezővásárhelyen Grezsa Istvánt újra legyőzte Márki-Zay Péter, akivel a városba látogató Orbán nem fogott kezet

photo_camera Fotó: Orbán Viktor/Facebook

a XII. kerületben nemhogy nem lett polgármester Fonti Krisztina, de az összes egyéni választókerületben vereséget szenvedett a fideszes jelölt a Hegyvidéken

Szentendrén Fülöp Zsolt legyőzte a fideszes Petricskó Zoltánt

Pomázon Leindinger Istvánt győzte le az Orbán által támogatott Nagyné Farkas Annamáriát

Solymár sem nyert a fideszes jelölt, Szente Kálmán

Szolnokon sem segített a régi harcostárson, Szalay Ferencen Orbán látogatása. Jászapátiban a fideszes képviselő Pócs János fia annak ellenére veszített, hogy Orbán vele is kampányolt.

A Ráckevén induló Szebeni István pózolt a csapatával Orbánnal. Hiába.

photo_camera Fotó: Szebeni István/Facebook

Vannak azért sikerek. Salgótarján megfordult. És erősek maradtak olyan bástyák, mint Debrecen, Zalaegerszeg, Kaposvár, Nyíregyháza, Karcag, Sopron, Esztergom, Kecskemét, XVI. kerület. A kisebbek közül, Mohács, Fehérgyarmat, Mezőhegyes, Soltvadkert, Tiszaladány, Vasvár, Kisbér is fideszes polgármestert választott.

És végül orbán Szentkirályi Alexandrát is egy nagyobb játszmáért áldozta be.