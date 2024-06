Tizennyolc év után vesztett el nagyvárosokat a Fidesz, mégis eggyel több polgármestere lesz ősztől

A Fidesz három, az ellenzék négy megyei jogú várost vesztett, így ősztől a Fidesznek 16, az ellenzéknek 10 polgármestere lesz.

Baját, Egert és Miskolcot öt, Salgótarjánt nyolc év után vette vissza a Fidesz. Az új fideszes polgármesterek mögött stabil a testületi többség.

Győrt, Nagykanizsát és Szolnokot is 2006 után vesztette el a Fidesz.

Az új ellenzéki polgármestereknek nem lesz egyszerű dolguk, Győrben és Szolnokon egyikük mögött sem áll testületi többség.

Minden bizonnyal ez volt az utolsó önkormányzati választás, amikor a legtöbb megyei jogú városokban a Fidesz és a szocialista gyökerű ellenzék versengése határozta meg a polgármester- és a helyi képviselőválasztást. Az európai parlamenti választáson berobbant Tisza Párt ugyanis direktben még egyik nagyvárosban sem tudott jelöltet állítani az idő rövidsége miatt. Hogy a Tisza hogyan kezd el építkezni, netán kiket fogad be a régi ellenzékből, az még a jövő zenéje, de az biztosra vehető, hogy a párt megbolygatja majd a helyi közéletet.

Öt évvel ezelőtt a Fidesz 15, az ellenzék 11 megyei jogú városban győzött.

Ősztől a Fidesz 16, az ellenzék 10 megyei jogú városban ad polgármestert.

Városok, amiket elvesztett az ellenzék

Baja – Nyirati Klára nagy meglepetésre nyerte meg a 2019-es választást 13 év fideszes uralom után. A polgármesterválasztást simán elbukta a fideszes Kálmánné Bari Bernadett ellen. Ki tudja, mekkora szerepe volt a bukásban, hogy egy DK-s rendezvényen kritizálta pártját, a Momentumot, ahonnan ki is lépett. Valószínűleg mélyebb okai lehetnek a vereségnek, ugyanis mind a tíz egyéni választókerületet elbukta az ellenzék.

Eger – Mirkóczki Ádám öt éve még az ellenzék jelöltjeként nyert, azóta eltávolodtak egymástól. Helyi egyesületet gründolt, külön indult a baloldali ellenzéki összefogás, ahol az megyei jogú városok közül a legrosszabb eredményt érték el, 12,65 százalékot. A fideszes Vágner Ákos itt a leggyöngébb eredménnyel nyert, 35,29 százalékot szerzett. A Fidesznek többsége lett a testületben.

Miskolc – Veres Pál nem indult újra a posztjáért, az ellenzék pedig a klasszikus módszer szerint csinálta ki magát: külön indult az MSZP-DK-LMP-Párbeszéd és külön a Jobbik-Momentum. A bénázásuknak köszönhetően a politikusi múlttal ne m rendelkező fideszes rádiós műsorvezető, Tóth-Szántai József 40,22 százalékkal is meg tudta nyerni a várost. (Veres Pál 2019-ben 54,8 százalékkal lett nyertes.) A testületben is fideszes többség lesz, a 18 egyéni választókerületből 15-ben nyert a Fidesz, nagy meglepetésre egy mi hazánkos egyéni választókerületi győzelem is született.

Salgótarján – Az egyik legmeglepőbb ellenzéki vereség. A leköszönő baloldali polgármester kijelölte utódját, Huszár Máté alpolgármestert. Igaz, intő jel volt, hogy amikor Dobrev Klára és Karácsony Gergely meglátogatta a várost, a hallgatóság néhány árnyas fa alatt elfért, és közülük is egy busznyian jöttek Hevesből. A Fidesz a képviselőtestületi többséget is megszerezte.

Városok, amiket elvesztett a Fidesz

Győr – Dézsi Csaba András minden követ megmozgatott, hogy polgármester maradjon, A szívember címmel még egy közel háromnegyed órás kampányfilmet is forgattak róla, mindhiába. Szoros küzdelemben kikapott Pintér Bence egykori újságírótól. Pintér még úgyis legyőzte az alig 30 százalékot szerzett győri polgármestert, hogy két másik erős, vagy annak gondolt jelölt is indult: a visszatérő Borkai Zsolt 27 százalékot ért el, ami igazán szép eredmény öt évvel a magyar politikai élet legnagyobb szexbotránya után. A DK teljes csődjét hozta Glázer Tímea indulása, aki 3,45 százalékot ért el. Nem valószínű, hogy van DK-s az országban, aki ennél rosszabbul szerepelt. Pintérnek nem lesz könnyű dolga, a képviselőtestületben ugyanis masszív kisebbségben lesz:

14 fideszes képviselő

4 LMP-Momentum-MSZP-TSZV-párti (a polgármesterrel együtt)

2 borkais

1 Civilek Győrért

1 Szentiváni Civilek

photo_camera Pintér Bence Fotó: Németh Dániel/444

Nagykanizsa – A Fidesznek 2006 után kell átadnia a várost a baloldalnak. Ezúttal jól sült el a visszavágó, mindkét nagy oldal ugyanazokat a politikusokat küldte csatasorba, akiket 2019-ben is. Akkor a fideszes Balogh László 3 százalékpontot vert Horváth Jácintra, aki most 5 százalékponttal győzött. A képviselőtestületben szűk többsége lesz a baloldalnak.

Szolnok – A fideszes Szalay Ferenc 2002 után kapott ki újra polgármesterválasztáson. Akkor a szegedi polgármester Botka László édesanyja, Botka Lajosné győzte le. Szalay 2006-ban visszavágott, azóta zsinórban nyerte a választásokat. Györfi Mihály a baloldali pártok jelöltjeként aratott győzelmet, de nem lesz könnyű dolga: a baloldalnak a polgármesterrel együtt nyolc képviselője lesz, a Fidesznek kilenc, és bejutott az LMP-s polgármesterjelölt is, aki egyelőre talány, hogy kivel szavaz majd.

photo_camera Györfi Mihály és Kunhalmi Ágnes Fotó: mszp.hu

Meglepő ellenzéki címvédések

Tatabánya – A ciklus közepén hitték volna, hogy Szücsné Posztovics Ilona tatabányai polgármester 2024-ben ismét nyerni tud. Amikor 2023 nyarán a városban jártunk, a helyzet a következő volt: az ellenzéki összefogás kilenc jelöltjéből a polgármesterrel együtt négyen voltak, ketten a polgármester frakcióját kívülről támogatták, hárman a Generációk Tatabányáért Egyesület színeiben politizáltak, ők hamarabb egyeztettek a Fidesszel, mint saját 2019-es szövetségeseikkel. Ehhez képes 10 százalékpontos győzelmet aratott az ellenzéki politikus. A mostani sem lesz könnyű menet: a 17 tagú képviselőtestületben a baloldalnak nyolc képviselője lesz, a Fidesznek hét, és lesz egy mi hazánkos és egy civilszervezetes képviselő is.

Hódmezővásárhely – Személy szerint Lázár Jánosnak igencsak fontos volt, hogy Hódmezővásárhelyt visszaszerezze a Fidesznek. Maga Orbán Viktor is a városban kampányolt, hiába Márki-Zay Péter nagyon sima, közel 20 százalékpontos győzelmet aratott.

(Borítókép: Kreicsi Bálint Orbántól jobbra egy salgótarjáni kampányeseményen. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)