Újraszámolják a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatait

A Nemzeti Választási Bizottság úgy döntött, hogy újraszámolják az érvénytelen szavazólapokat, amiket a vasárnapi önkormányzati választás során adtak le.

A bizottság 12:4 arányban elrendelte

a főváros összes szavazóköréből beszedett lezárt szavazóurnák felbontását,

és az érvénytelen főpolgármester-választó szavazólapok átvizsgálását, újraszámlálását.

A bizottság döntésében arra hivatkozott, a bizonyítékok alapján alappal merülhet fel, hogy nagyszámban vannak olyan érvénytelennek nyilvánított szavazatok, amelyeket a választási eljárásról szóló törvény rendelkezése szerint érvényesnek kell tekinteni. Az NVB szerint a választás eredményének megnyugtató megállapítása érdekében indokolt az újraszámolás.

photo_camera Vitézy Dávid szerdán egy sajtótájékoztatón mutatta be a bizonyítékait, miért kér újraszámolást Fotó: Kovács Bendegúz/444

A szavazatokat a Nemzeti Választási Irodába (NVI) szállítják, azokat az NVB számolja újra, de ehhez igénybe veszi az NVI közreműködését. Az NVB-nél Vitézy Dávid főpolgármester-jelölt fellebbezett a Fővárosi Választási Bizottság főpolgármester-választás eredményét megállapító határozata ellen, arra hivatkozva, hogy annak tartalma jogszabálysértő, mert 202 szavazókörben a bizonyítékok alapján olyan szavazatokat is érvénytelennek nyilvánítottak, amelyek érvényesek voltak.

Vitézy Dávid azért is kérte az újraszámolást, mert szerinte ha egy választáson az érvénytelen szavazatok száma 76-szor annyi, mint a két jelölt közti különbség, akkor újra kell számolni a szavazatokat, mert bárki is a győztes, mindenkinek az az érdeke, hogy a győztes megfelelő legitimációval rendelkezzen.

Miután a Fidesz-KDNP a legutolsó pillanatban állt be Vitézy mögé, a szavazólapokon át kellett húzni Szentkirályi Alexandra nevét. Csakhogy volt 24 592 érvénytelen szavazat (részben azért is, mert Magyar Péter bejelentette, érvénytelenül fog szavazni a főpolgármester-választáson), a győztes főpolgármester, Karácsony Gergely pedig csak 324 szavazattal nyert, sokan pedig Vitézy mellett Szentkirályi neve mellé is behúzták az ikszet. Vitézyék érvelése az, hogy ezeket a szavazatokat több helyen érvénytelennek számolták, pedig ez érvényesnek számít.

Vitézy türelemmel vár, Karácsony a választók félrevezetéséről ír

Vitézy Dávid Facebook-oldalán reagált az NVI döntésére. Szerinte az újraszámlálás tisztázhatja, hány érvénytelennek elkönyvelt, de valójában érvényes szavazat van

„Türelemmel várjuk az újraszámlálás eredményét, mely ilyen kis

különbség és a mai sajtótájékoztatómon bemutatott körülmények mellett

indokolt. Ahogy ma is elmondtam: amint a főpolgármester-választás

jogerős eredménnyel zárul, azt el fogom fogadni, de ehhez először

tisztán kell látni” – írja.

Karácsony Gergely szerint azonban Vitézy Dávid az egész kampányát arra építette, hogy ő nem a Fidesz jelöltje, most mégis azoknak a szavazatában bízik, akik a szavazólapon áthúzott Szentkirályi Alexandrára és rá is szavaztak. Ezek természetesen érvényes Vitézy szavazatok, ahogy arra a Fővárosi Választási Iroda külön felhívta a szavazatszámlálók figyelmét – írja Karácsony.

„Talán nem kellett volna félrevezetni a szavazókat a szentkirályis színjátékkal, nem visszaléptetni a Fidesz hivatalos jelöltjét az utolsó pillanatban, és akkor nem lett volna ekkora kavarodás. Ez volt a választók igazi félrevezetése: ahogy ezt a Választási Megfigyelő Szervezetek Európai Hálózata (ENEMO) missziója is megállapította”.

Karácsony szerint Vitézy most olyan fideszes választási delegáltak nyilatkozata alapján akarja újraszámoltatni az érvénytelen szavazatokat, akik vasárnap még az aláírásukkal tanúsították, hogy azok valóban érvénytelenek.