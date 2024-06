Lelkileg még nincs jól a dán miniszterelnök

Szüksége volt egy kis időre a családjával, hogy kiheverje a múlt heti koppenhágai támadást, és bár folytatja a munkát, még mindig nem érzi jól magát, mondta Mette Frederiksen, Dánia miniszterelnöke a DR közszolgálati csatornának. Az interjút a Guardian szemlézte.

photo_camera Fotó: TIM KILDEBORG JENSEN/AFP

Frederiksent szombaton ütötte meg egy férfi Koppenhága egyik főterén, a hatóságok szerint a támadó valószínűleg alkohol és kábítószer hatása alatt állt, nem volt politikai indíttatása. A miniszterelnök könnyebb sérüléseket szenvedett harminckilenc éves lengyel támadóját letartóztatták, szombaton pedig már meg is tartották az előzetes tárgyalást. A férfit közhivatalt betöltő személy elleni erőszakkal vádolják, ő tagadja bűnösségét.

„Nagy volt az ijedtség. Ilyen helyzetben az embernek szüksége van egy kis időre a családjával és a hozzátartozóival. Nyugalomra volt szükségem” – mondta Frederiksen, hozzátéve, hogy lelkileg még nincs egészen jól.