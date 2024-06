A Tisza legyőzte a Fideszt a külképviseleteken

Fölényesen verte a Tisza a Fideszt a külképviseleteken: a kormánypárt így először kapott ki a magyar külképviseleteken leadott szavazatok alapján. Korábban az összes európai parlamenti választáson nyerni tudott a követségeken is.

A június kilencedikén személyesen, valamelyik külképviseleten szavazó magyarok abszolút többsége, majdnem ötvenegy százaléka szavazott Magyar Péter pártjára, de a saját országos eredményéhez képest sokkal jobban szerepelt a Kutyapárt - 9,2 százalékkal - és a Momentum - 12,8 százalékkal - is. A magyar választóktól távol végzett kinti munkát Donáth Anna Momentum-elnök alaposan túlértékelhette, hiába volt a párt arca, agya és lelke, csúnyán belebukott a választásba.

photo_camera Orbán Viktor szavaz, 2024. június 9. Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az európai parlamenti választásokról szóló elemzésünket itt olvashatják.

A Telex szerint két párt van ma Magyarországon, ami rendre sokkal gyengébben teljesít a nyugati magyar diaszpórában: egyik a Fidesz, a másik a DK. Ez a két szervezet idén is sokkal rosszabb eredményt ért el a külföldön személyesen leadott voksokban. Messze a saját országos eredményüket alulmúlva szerzett mindössze 18,7 százalékot a Fidesz és nem egészen négy százalékot a DK vezette baloldali szövetség is. De sokkal rosszabbul szerepelt nyugaton a Mi Hazánk is, a két százalékot alig meghaladó eredménnyel.

Mindezt úgy, hogy soha ennyien nem szavaztak európai parlamenti választáson a külképviseleteken - ők viszont csak az EP-választás szavazólapját vehették a kezükbe. (Telex)