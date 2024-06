Karácsony Gergely visszahívta Vitézy Dávidot, és bocsánatot kért a lapáttal agyonverős mondatért

„Ma este a Partizánban Gulyás Mártonnak tett ígéretét betartva az adást követően visszahívott Karácsony Gergely főpolgármester, így végre sor került a választás estéjén általam kezdeményezett telefonbeszélgetésre” – írta Facebookon Vitézy Dávid. A politikus elárulta, hogy Karácsony Gergely bocsánatot kért azért a hangfelvételen elhangzott mondáért, miszerint lapáttal fogja agyonverni Vitézyt a kampányban.

photo_camera Karácsony Gergely eredményváró eseményén a Városháza parkban Fotó: Kristóf Balázs/444

„Nagyon bízom benne, hogy akármi is lesz a jogorvoslatok és az újraszámlálás végeredménye, a normális emberi hangnemet helyre tudjuk állítani. Minden erőmmel ezen leszek, hisz ez Budapest érdeke is, és ebbe az irányba tett fontos lépésnek tekintem ezt a mai beszélgetést” – írja Vitézy, akinek a kezdeményezésére a Nemzeti Választási Bizottság péntek reggel elkezdi újraszámolni az érvénytelen szavazatokat.

Vitézy megígérte, hogy akármelyikük is „lesz a jogerős választási eredmény szerint a főpolgármester,” azt ő el fogja fogadni. „Ha ő lesz az, minden nyilvános fórumon ki fogok állni amellett, hogy ő a megválasztott főpolgármester, ezt most közvetlenül is elmondtam neki” – írta.

photo_camera Vitézy Dávid az eredményvárón már az újraszámlálásról beszélt Fotó: Kovács Bendegúz/444

Karácsony Gergely az újraszámlálás korábban hírére azzal reagált, hogy megírta, „a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége tegnap statáriális döntést hozott az újraszámlálásról. A fideszes többség nem adott lehetőséget az ellenzéki tagoknak arra, hogy érdemben és egyenként vizsgálják meg Vitézyék állítólagos »bizonyítékait«. Egy óra alatt hívták össze az ülést, a tagok az ülés előtt percekkel kapták meg a dokumentumokat. Azokról pedig első ránézésre látszott, hogy a legtöbb esetben előre megírt nyomtatott papírokat töltöttek ki a zömmel a Fidesz által delegált szavazóköri bizottsági tagok.”

Időközben Karácsony kezdeményezte, hogy egész Budapesten ismételjék meg a főpolgármester-választást - még akkor is, ha az újraszámolás után is ő maradna a győztes. Elmondása szerint több szabálytalanságról is értesült az urnák felbontásával kapcsolatban Szerinte nem mindenhol várták meg az ellenzéki választási bizottsági delegáltat a felbontással, illetve volt, ahonnan az előírással ellentétben nem kötegelve, hanem borítékban vitték át az érvénytelen szavazólapokat. Hogy mekkora esélye van egy új választásnak, arról Döbrentey Dániel jogász mesélt a 444-nek.

Miután a Fidesz-KDNP a legutolsó pillanatban állt be Vitézy mögé, a szavazólapokon át kellett húzni Szentkirályi Alexandra nevét. Csakhogy volt 24 592 érvénytelen szavazat (részben azért is, mert Magyar Péter bejelentette, érvénytelenül fog szavazni a főpolgármester-választáson), a győztes főpolgármester, Karácsony Gergely csak 324 szavazattal nyert, sokan pedig Vitézy mellett Szentkirályi neve mellé is behúzták az ikszet. Vitézyék érvelése az, hogy ezeket a szavazatokat több helyen érvénytelennek számolták, pedig érvényesnek számítanak.