Megérkeztek az érvénytelen szavazólapok az NVI irodájába

A délután négy órára valamennyi kerületi választási irodától megérkeztek a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjai a Nemzeti Választási Irodához (NVI), írja az MTI. A Vitézy Dávid által kezdeményezett, és az NVB által szerdán elfogadott újraszámlálást az NVB péntek reggel kezdi a sajtó és a választásokon jelenlévő nemzetközi megfigyelők jelenléte mellett.

photo_camera Urnabontás az önkormányzati, EP- és nemzetiségi választásokon egy győri szavazókörben Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

Az NVI szerdán utasította Budapest kerületi választási irodáig, hogy adják át a főpolgármester-választás érvénytelen szavazólapjait az irodának. Az átadáson részt vehettek a helyi választási irodák tagjai (legalább három), valamint a helyi választási bizottság tagjai. Az NVI szerint a helyi választási bizottság tagjai kizárólag a 2., 9., a 13. és a 15. kerületben nem éltek a lehetőséggel, hogy az eseményen jelen legyenek. A további 19 kerület helyi választási bizottság tagjai részt vettek az urnabontás, az újracsomagolás és a zárás folyamatában.

Karácsony Gergely az újraszámlálás hírére azzal reagált, hogy megírta, „a Nemzeti Választási Bizottság fideszes többsége tegnap statáriális döntést hozott az újraszámlálásról. A fideszes többség nem adott lehetőséget az ellenzéki tagoknak arra, hogy érdemben és egyenként vizsgálják meg Vitézyék állítólagos »bizonyítékait«. Egy óra alatt hívták össze az ülést, a tagok az ülés előtt percekkel kapták meg a dokumentumokat. Azokról pedig első ránézésre látszott, hogy a legtöbb esetben előre megírt nyomtatott papírokat töltöttek ki a zömmel a Fidesz által delegált szavazóköri bizottsági tagok.”

Miután a Fidesz-KDNP a legutolsó pillanatban állt be Vitézy mögé, a szavazólapokon át kellett húzni Szentkirályi Alexandra nevét. Csakhogy volt 24 592 érvénytelen szavazat (részben azért is, mert Magyar Péter bejelentette, érvénytelenül fog szavazni a főpolgármester-választáson), a győztes főpolgármester, Karácsony Gergely pedig csak 324 szavazattal nyert, sokan pedig Vitézy mellett Szentkirályi neve mellé is behúzták az ikszet. Vitézyék érvelése az, hogy ezeket a szavazatokat több helyen érvénytelennek számolták, pedig ez érvényesnek számít.

