Pétervására polgármestere megmutatta David Pressmannak a vendégházát, amire 50 milliós uniós támogatást kapott

David Pressman amerikai nagykövet csütörtökön több, korrupciógyanús magyarországi beruházás helyszínére is ellátogatott.

Egyik állomása a Heves megyei kisváros, Pétervására volt, ahol háromnegyed órát tárgyalt a frissen újraválasztott fideszes polgármesterrel, Eged Istvánnal. Eged korábban azzal került be az országos hírekbe, hogy falusi szálláshely építése címén 50 millió forint uniós támogatást kapott a város melletti vendégházára. További 15 milliót pedig a jacuzzi és a kerti konyha kialakítására.

photo_camera Eged István és David Pressman Fotó: Molnár Kristóf/444

Eged a tárgyalás után személyesen mutatta meg az épületet Pressmannak. A polgármester a nagykövetnek azt mondta, hogy áll az Integritás Hatóság vendégházzal kapcsolatos vizsgálata elé, mivel nem követett el jogsértést. Hozzátette, hogy személyesen is elítéli a korrupciót.

Eged arról beszélt, hogy a rivaldafényt nem kedveli, csak dolgozni szeret. Polgármesterként Pétervásáért, vállalkozóként pedig a családi cégeiért. Ezt a két szerepet azonban sosem keveri. Azt mondta, vállalkozásaira azért van szüksége, hogy politikától történő visszavonulása után is legyen miből élnie.

photo_camera Eged és Pressman a vendégházban Fotó: Molnár Kristóf/444

Eged a vendégház melletti horgásztóra mutatva azt is elmondta, hogy pár hete Áder János volt köztársasági elnök is megfordult Pétervásárán. Áder nemcsak horgászott a tóban, hanem előadást is tartott a városban.

Pressman Nyíradonyba is ellátogatott, ahol megtekintette a kisváros méretéhez és turisztikai súlyához képest meglepően impozáns látogatóközpontot és a 700 millióból felhúzott, parancsnoki űrhajóra emlékeztető gyümölcsfeldolgozó üzemet is, aminek a környékén minimális mozgás sincs.

photo_camera Pressman a gyümölcsfeldolgozó üresen álló épülete előtt Fotó: Molnár Kristóf/444

Ez az épület, ami elkezdte bedönteni Tasó László fideszes képviselő unokaöccsének, Tasó Jánosnak a valódi és a strómancégét is. Legalábbis a strómancégbe behúzott, majd magára hagyott Bodnár Fanni szerint, aki a történetét arccal és névvel vállalva mesélte el, hogyan lett stróman.

Az épület előtt állva Pressman azt mondta, hogy hozzá is eljutott a 444 cikke, amiben feltártuk a Tasó-birodalom visszásságait.

A nagykövet végül a Nyíradony másik végében, Szakolykert tanyán a felújított Gencsy-kúria mellett üresen álló, pályázati pénzekkel megtámogatott panziókat is megtekintette.