A Nemzeti Választási Bizottság befejezte az újraszámlálást, Karácsony maradt a főpolgármester

Több órás tárgyalás után a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) befejezte a főpolgármester-választás érvénytelen szavazatainak újraszámlálását. Sasvári Róbert, az NVB elnöke kihirdette, hogy a 24592 érvénytelen szavazat közül 560 szavazatot minősítettek érvényesnek.

Ezek közül Grundtner András, a Mi Hazánk jelöltje 53 érvényes szavazatot, a párbeszédes Karácsony Gergely 112 szavazatot, az LMP jelöltje, Vitézy Dávid pedig 395 szavazatot kapott.

photo_camera A Nemzeti Választási Bizottság ülése Fotó: Bankó Gábor/444

Az újraszámlálás előtt 324 szavazatkülönbség volt Karácsony és Vitézy között, így nem fordult az eredmény. A főpolgámester-választást Karácsony nyerte 41 szavazat különbséggel.

Az eredmény ismertetése után üdvrivalgás hallatszott be az ülésterembe. Karácsony az épület elé hirdetett tüntetést, annak a résztvevői örültek az eredménynek. A tüntetésen pár százan vettek részt. Nem sokkal az eredmények kihirdetése előtt Karácsony is beszédet mondott. Azt mondta, bármilyen eredmény is születik, új választást fog követelni.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor / 444.hu

Vitézy a Facebookon gratulált Karácsonynak. Azt írta, hogy az eredmény gyakorlatilag döntetlen lett, a különbség mindösszesen 0,005% volt kettejük között.