Karácsony: Addig váltogatják a szabályokat, míg ők nem lesznek a győztesek

„Olyan szavazólapokon megy most a vita, amelyeket szabálytalanul nyitottak fel” – mondta Karácsony Gergely a Nemzeti Választási Bizottság alkotmány utcai épülete előtt. A tüntetést csütörtökön jelentette be, mivel szerinte az újraszámlálás okozta káosz legmegnyugtatóbb megoldása az lenne, ha Budapest teljes területén a lehető legrövidebb időn belül megismétlik a főpolgármester-választást. „Ők addig váltogatják a szabályokat, amíg ők nem lesznek a győztesek. Azért vagyunk ma itt, mert a nemzeti választási bizottság (...) most nem a tisztaságot, hanem a szennyes, aljas manipulációt szolgálja.”

Karácsony azzal kezdte, hogy Budapest az elmúlt öt évben egy szabadabb, szolidárisabb és zöldebb hely lett. Ezt a várost szerinte a hatalom az elmúlt években többször is meg akarta törni, de nem járt sikerrel. A sikertelen próbálkozások után Karácsony szerint a hatalom mindenféle trükkökhöz folyamodott, mint például az EP- és az önkormányzati-választások összevonása. A másik ilyen trükk az volt, hogy a Fidesz két jelöltet indított ellene.

Karácsony szerint Szentkirályi Alexandrát azért jelölte a Fidesz, hogy kampányában eljátssza a rossz rendőrt, hogy így jobb színben tüntesse fel Vitézy Dávidot, a jó rendőrt. Ezután felsorolta az eddigi bizonyítékait arra, hogy miért fideszes jelölt Vitézy. Karácsony szerint az igazság órája Szentkirályi visszalépésével jött el, amivel egyébként a fideszes szavazókat is megalázta. Felemlegette továbbá, hogy a Vitézyt támogató LMP elnöke, Ungár Péter és családja NER-es kötődésű cégéből épp nemrég vett ki 31 milliárdos osztalékot.

Karácsony azzal vádolta a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy a levelek felbontása körül nem volt minden tiszta. Példának hozta korábban, hogy az urnák felbontásával nem mindenhol várták meg az ellenzéki választási bizottsági delegáltat, illetve volt, ahonnan az előírással ellentétben nem kötegelve, hanem borítékban vitték át az érvénytelen szavazólapokat.

„Olyan szavazólapokon megy most a vita, amelyeket szabálytalanul nyitottak fel” – mondta Karácsony, aki szerint megsértették a választási szabályokat. Minél több idő telik el, annál kevesebb Karácsony szavazat van, mondta. „Ha így folytatjuk, Vitézy Dávid kétharmaddal fog nyerni” – mondta. „Most jogászok döntenek a szavazók helyett” – mondta Karácsony, aki szerint csak akkor lehetne megnyugtatóan lezárni a folyamatot, ha újra kiírnának egy tisztességes szavazást.