Azahriah a New York Timesban: Kényelmetlen a hatalom barátkozása, miközben sok rajongója utálja a Fideszt

Azahriah felemelkedésével és népszerűségével foglalkozik a Le Monde után kevéssel a New York Times is: a lap régiós tudósítója, Andrew Higgins a három teltházas puskásos koncert egyikén ott volt a backstage-ben, ott tudott interjút is készíteni Magyarország legsikeresebb popsztárjával.

A New York Times riportja azzal indul, hogy a 22 éves Baukó Attila, azaz Azahriah annyira népszerű Magyarországon, hoy még Orbán Viktor is azt állítja, hogy rajongója, és hogy a füvezésről szóló ragga slágert, a Rampapapamot különösen szereti. Mint a lap megjegyzi, ez érdekes választás, ismerve a miniszterelnök konzervatív világnézetét, és felmerül a kérdés, hogy Orbán egyáltalán meghallgatta-e a dalt, mielőtt szóba hozta, vagy csak látta a részletet a klipjében, amikor fociznak benne. Mindenesetre Higgins arra jut, hogy a 14 éve hatalmon lévő Orbán is azt akarhatja, hogy rá is vetüljön a rapper körüli felhajtásból és energiából.

„Amióta látják, hogy sokan kedvelnek engem, úgy tűnik, barátságosak akarnak lenni” – mondta erről Azahriah a lap újságírójának, majd a cikk szerint azzal folytatta, hogy a hatalom érdeklődése hízelgő kéne legyen, de valójában inkább csak „furcsának és kényelmetlennek érzi”, amikor a fiatal rajongói közül olyan sokan utálják a kormányzó Fideszt.

A lap felidézi, hogy amikor októberben pillanatok alatt elkezdték elkapkodni a jegyeket Azahriah koncertjeire, Orbánék stábja is kirakta a miniszterelnök TikTok csatornájára, hogy Orbán veszprémi beszéde is teltházas volt, majd a posztot elég gyorsan törölték is onnan a gúnyos kommentek hatására.

A cikk ezután felidézi Azahriah karrierjét, hogy hogy az internetre feltöltött számaival hogyan vált egyre nagyobb szenzációvá itthon. De kitérnek benne arra is, hogy hiába Azahriah tehetsége, a politika tehet róla, hogy nem mérethette meg magát Európa legnagyobb popversenyén, hszen a Fidesz 2020-ban visszalépett az Euróvízión való indulástól, alighanem azért, mert a meleglobbi eseményének tartották.

A riportban megszólalnak Azahriah rajongói is, többek között azt is hangsúlyozva, hogy más sztárokhoz képest Baukó Attila rendes embernek is tűnik, aki igyekszik átnyúlni a politikai és generációs szakadékokon.

A politikai megnyilvánulásokkal kapcsolatban Azahriah elmondta, hogy a zenészeknek nem kötelező ilyen kérdésekről beszélniük, ha nincs mit mondaniuk, az teljesen rendben van. De ez egy szabad ország, és az nincs rendben, ha azért maradsz csendben, mert félted a karriered. Nem Oroszországban élünk, tette még hozzá. A cikk ezután felidézi a kegyelmi botrány után rendezett gyermekvédelmi "influenszertüntetést", ahova Azahriah videóüzenetet küldött.

Az egyik puskásos koncertről Uj Péter írt nálunk beszámolót, Azahriah két menedzsere, Tóth Gergő és Tóth Kristóf pedig a Borízű extrakiadásának vendégei voltak.