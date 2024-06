Reuters: A Pentagon titkos oltásellenes kampányt folytatott a Covid-járvány csúcsán, hogy gyengítse Kínát

Hosszú oknyomozó anyagot közölt a Reuters arról, hogy az amerikai hadsereg a Covid-járvány csúcsán titkos programot indított a kínai Sinovac-oltás lejáratására, bosszúból azért, mert Peking Washingtonra akarta kenni a világjárványt.

A titkos műveletről eddig nem számolt be senki.

Az akció egyik célpontja a Fülöp-szigeteki lakosság volt. A Kínából érkező Sinovac-oltóanyag, maszkok és covid-tesztek biztonságosságával és hatékonyságával kapcsolatban akartak kételyeket ébreszteni az emberekben.

A cél érdekében hamis internetes fiókokat hoztak létre, és a közösségi médiában magukat filippínónak kiadó karakterek ezeknek a minőségét kifogásolták.

A Reuters legalább 300 olyan fiókot azonosított az X-en (korábbi nevén Twitteren), amelyek megfeleltek a Fülöp-szigeteki műveletet ismerő volt amerikai katonai tisztviselők által megosztott leírásoknak. Szinte mindegyik 2020 nyarán jött létre, és a #Chinaangvirus volt a közös „jelszó”. Ez filippínó nyelven azt jelenti,„Kína a vírus.”

2020 nyarán tipikusnak számított az olyan bejegyzés, ami arról szólt, hogy az oltás és a Covid is Kínából származik, nem szabad megbízni az országban, illetve az olyan is, ami szerint a kínai védőoltás és arcmaszk kamu, a koronavírus valódi.

A Reuters megkeresésére az X utánanézett a fiókoknak, és mivel a tevékenységi mintázatok és belső adatok alapján megállapította, hogy egy összehangolt bot-kampány részei, eltávolította azokat.

A Reuters szerint az amerikai hadsereg kampánya 2020 tavaszán kezdődött és 2021 közepéig tartott. Nem csak a Fülöp-szigeteket célozták, hanem más ázsiai országokat is. Közép-Ázsiában és a Közel-Keleten például azt a vitatott állítást is terjesztették, hogy a kínai vakcinák sertészselatint is tartalmazhatnak, így az iszlám törvényei szerint tiltottak.

A Pentagon célja az akcióval az volt, hogy Kína befolyását csökkentse a térségben, noha a Covid rengeteg áldozatot szedett. A katonai program Donald Trump elnöksége alatt kezdődött, és átlógott Joe Biden ciklusába is, noha a közösségi média vezetői figyelmeztették az új kormányt, hogy a Pentagon félretájékoztat Covid-ügyben.

A Fehér Ház 2021 tavaszán adott ki olyan rendeletet, amely betiltotta az oltásellenes törekvéseket, beleértve a versenytársak által gyártott vakcinák ócsárlását is. A Reuters szerint a Pentagon belső vizsgálatot rendelt el.

Arra az oknyomozás során nem találtak bizonyítékot, hogy a Pentagon az oltásellenes propagandával amerikaiakat is célba vett volna, de az amúgy is tilos.

Trump és Biden szóvivői nem reagáltak a Reuters megkeresésére, de a védelmi minisztérium egyik magas rangú tisztviselője elismerte, hogy az amerikai hadsereg titkos kampányt folytatott a fejlődő országokban, hogy lejárassa a kínai oltást. Más részleteket nem közölt.

A Pentagon szóvivője annyit mondott, az amerikai hadsereg "különböző platformokat használ, beleértve a közösségi médiát is, az USA, a szövetségesek és a partnerek ellen irányuló rosszindulatú befolyásolási támadások elhárítására". A Pentagon azzal védekezett, Kína "dezinformációs kampányt indított, hogy hamisan az Egyesült Államokat okolja a Covid terjedéséért".

A kínai külügyminisztérium annyit válaszolt, régóta állítja, hogy az amerikai kormány manipulálja a közösségi médiát és fals információkat terjeszt.

