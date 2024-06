Álomtizenegy azokból, akik három éve magukat is kiröhögték volna, hogy ott lehetnek az Európa-bajnokságon

A szerző a Focibolond blog írója.

A koronavírus miatt 2020-ról 2021-re halasztott előző torna miatt rendhagyó módon most a szokásos négy helyett csupán három telt el a két Európa-bajnokság között. De így is sok olyan labdarúgót találni a keretekben, akikkel hatalmasat fordult a világ ezalatt a három év alatt is. Belőlük gyűjtöttem most össze egy kezdőcsapatra valót, azzal a kikötéssel, hogy csak olyanok jöhettek szóba, akik már akkor is a felnőtt futballban koptatták a csukájukat. Így esett ki a körből a 16 éves Lamine Yamal.

Kapus

Henrich Ravas (Szlovákia) - Hartlepool Utd, angol ötödosztály

photo_camera Fotó: MI NEWS/NurPhoto via AFP

Talán a legnagyobb utat ő járta be a most listázott játékosok közül, hisz az előző kontinenstorna idején az angol ötödosztályú Hartlepool United kapuját védte a Derby Countytól kölcsönben, már amikor volt erre lehetősége valamelyik posztriválisa sérülése miatt. Jelképes, hogy a legfontosabb találkozón, a negyedosztályba való feljutásról döntő, 2021 júniusának derekán rendezett playoff-fináléban még a kispadra sem ülhetett le cserekapusnak, rá három évre pedig az Eb-n van jelenése a most már az MLS-ben szereplő hálóőrnek.

Védők

Federico Gatti (Olaszország) - Pro Patria, Serie C



A Torino volt akadémistájaként az olasz sokadosztályú fociban kikötő Gattinak úgy nézett ki a napi rutinja pár évvel ezelőtt, hogy nappal kőművesként dolgozott, este pedig focizni járt. A szorgalom kifizetődött, hisz előbb a róla lemondó Torino városi riválisa, a Juventus szúrta ki magának, most pedig helyet kapott a címvédő olaszok keretében is.

photo_camera Fotó: GIUSEPPE MAFFIA/NurPhoto via AFP



Nemanja Stojić (Szerbia) - Graficar Belgrád, szerb másodosztály



A Crvena zvezda második ligás fiókcsapatának tekinthető egyletben kergette a lasztit három éve ilyenkor, és nem tartották túlságosan nagy tehetségnek. Ezt bizonyítja az is, hogy nem jutott el pályára lépésig a Crvena zvezdában egyszer sem (folyamatosan kölcsönadogatták) és az utánpótlás válogatottaknál sem figyeltek fel rá. Topolyán azonban felkarolták, ami előbb válogatottságot ért, a németországi torna után pedig a Crvena zvezda vásárolja majd vissza 1 millió euróért.

photo_camera Fotó: ARIS MESSINIS/AFP

Micky van de Ven (Hollandia) - FC Volendam, holland másodosztály



Az egyik példája annak, hogy nem csupán az adott ország legnagyobb klubjainak akadémiáiról lehet eljutni a válogatottig, hiszen '21 tavaszán még a Volendam hátsó alakzatában tevékenykedett például az Ajax, a PSV vagy az AZ Alkmaar U21-esei ellen a holland kettes pontvadászatban, azóta viszont összesen közel 50 millió eurót is kicsengettek már érte. Előbb a Wolfsburgnál látták úgy 2021 nyarának végén, hogy a holland másodosztályból is megér nekik 8,5 milliót. Bejött, rá két évre már 40-ért adták tovább a Tottenhamnek.

photo_camera Fotó: MAURICE VAN STEEN/AFP

Ian Maatsen (Hollandia) - Charlton Athletic, League One



Villámkarrier a javából: 2021 tavaszán még a Chelsea kölcsönjátékosaként meccselt az Accrington Stanley, a Bristol Rovers vagy a Crewe Alexandra ellen a Charlton Athletic mezében az angol harmadosztályban, rá három évre rá már kirobbanthatatlan alapember volt a BL-döntőig menetelő Dortmundban (minden kieséses meccset végigrobotolva). Ronald Koeman szövetségi kapitány sem merte kihagyni.

photo_camera Fotó: INA FASSBENDER/AFP

Középpálya



Matthias Seidl (Ausztria) - SV Kuchl, osztrák harmadosztály



Noha fiatalkorában évekig a Salzburg akadémiáján is edződött, az útja mindig visszavitte a közel hétezres szülővárosa csapatához, ahol azzal kezdte felnőtt karrierjét, hogy feljutáshoz segítette őket a negyedosztályból a harmadik ligába. Az osztrák szövetségnél a Salzburggal ellentétben nem mondtak le róla, az osztrák háromból - ahol az előző Eb idején is játszott - rendre nemcsak meghívót kapott az U-válogatottakba, de gyakran pályára is lépett. A szövetségnek lett igaza, Seidl mára a Rapid alapembere lett, és azon kívül, hogy ott van az osztrák válogatottban is, a hírek szerint a Crystal Palace-t irányító Oliver Glasner kívánságlistáján is szerepel a nyáron.

photo_camera Fotó: SEVERIN AICHBAUER/APA-PictureDesk via AFP

Josip Iličić (Szlovénia) - Atalanta



A kakukktojás a csapatban abból a szempontból, hogy a többiekkel ellentétben ő már 2021-ben is ismert futballista volt. Amiért bekerült ide, az inkább a pályán kívüli pokoljárása volt: felesége hűtlensége miatt zátonyra futott a házassága, emiatt Iličić mély depresszióba zuhant, és a futballal is majdnem végleg felhagyott. 2022-ben hazatért a Mariborba, ahol idén közel 20 kanadai pontos szezont összepakolva (8 gól + 11 assziszt) visszaépítette magát arra a szintre, hogy két évet követően újra számítsanak rá még a nemzeti csapatnál is. A visszatérésén a becserélését követően pár perc után egy remek góllal vétette észre magát.

Támadók

Rey Manaj (Albánia) - Barcelona B, spanyol harmadosztály

Noha azzal kezdtem a cikket, hogy utánpótláscsapatokból nem hozok játékosokat, de az albán esetében kivételt kell tennem, hisz 24 évesen még mindig a Barca B-ben bohóckodott a tini csapattársak között a spanyol harmadik vonalban. A válogatottjába Iličićhez hasonlóan szintén 2022 után tudott visszatérni idén tavasszal, annak is köszönhetően, hogy 10 gólt lőtt a török Sivasspor színeiben 2024-ben.

photo_camera Fotó: OZAN KOSE/AFP



Bertuğ Yıldırım (Törökország) - Sariyer SK, török harmadosztály

Következő példája annak, hogy vezet út a topfoci felé a nagy klubok utánpótlásán kívül is, hiszen 2021-ben még a nevelőklubja, a nem túl veretes Sariyer SK felnőttcsapatában rúgta a bőrt a török harmadik ligában. Most már a francia Rennes játékosaként válogatták be, ahová szinte berobbant: az eddigi 3 válogatott fellépéséből kettőn be is talált!

photo_camera Fotó: LOIC VENANCE/AFP

Maximilian Entrup (Ausztria) - FCM Traiskirchen, osztrák harmadosztály

Emberünk nehezen tudna eltévedni az osztrák fővárosban, mivel szinte Bécs összes profi klubját végigjárta 20 éves koráig (az élvonalbeli Austria és Rapid mellett a másodosztályú FAC Wien és First Vienna egyesületét is), ám sehol nem láttak benne akkora fantáziát, hogy marasztalják. Ennek köszönhetően Entrup sem bízott már abban, hogy csak a futballból meg tud majd élni, ezért testneveléstanárként képzelte el a jövőjét pár éve (amikor az osztrák harmadosztályban focizgatott). A képesítést nemrég meg is szerezte, de most nem tudja böngészni az állásajánlatokat, mert az Eb-re koncentrál.

photo_camera Fotó: GEORG HOCHMUTH/AFP

Daniel Bîrligea (Románia) - Teramo, Serie C

12 évesen költöztek Romániából Olaszországba, ahol az édesanyja, majd a nővére is idősgondozóként dolgozott nap mint nap keményen azért, hogy a kis Danielnek ne kelljen feladnia az álmait arról, hogy profi focista lesz. Ez kifizetődött, mert noha az előző Eb idején még a Serie C-ben focizott, ma már a CFR kezdőcsatáraként ott van a románok utazó keretében.