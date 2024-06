Eriksen az előző nyitómeccsen az életéért küzdött, most gólt szerzett

Az előző Eb első dán meccsén 43. percében Christian Eriksen összeesett, megállt a szíve. Azóta három év telt el, A dánok középpályása felgyógyult, és most, három évvel később újból a kezdőcsapat tagjaként futhatott ki egy újabb Eb nyitómeccsén, ezúttal nem a finnek, hanem szlovének ellen.

És ahogy egy hollywoodi filmben rendeznék: a meccs 17. percében Eriksen megszerezte a vezetést a dán válogatottnak. (Na jó, egy hollywoodi filmben a 43. percben lőtte volna a gólt.)

photo_camera Eriksen gólöröme Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

Ha már Hollywood: a szlovén kispadon ült Josip Iličić, aki 2021-ig a BL-ben is szereplő Atalanta kulcsembere volt, de ekkor történt valami: felesége megcsalta, így depresszióba esett, meghízott. Amúgy is hajlamos volt túlaggódni a dolgokat, az állandó aggodalmaskodása miatt Nagymamának nevezték el a csapattársai. A most 36 éves játékos hazatért Szlovéniába, és a Mariborban olyan teljesítményt nyújtott, hogy ismét behívták a válogatottba.

A 77. percben Benjamin Šeško, a szlovén futball nagy ígérete (21 éves, Lipcsében játszik) kapufát lőtt, majd rögtön után a Lengyelországban játszó Erik Janža egy védőn megpattanó lövéssel egyenlített.