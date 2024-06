Ha eddig nem volt az ország összeszerelőüzem, most óriási lépést teszünk felé

A BYD Szegedre tervezett gyára az eddig ismertnél kétszer nagyobb méretű is lehet, június elején ugyanis újabb csarnokok alapozására kértek engedélyt. Az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) oldalán fellelhető, hogy az építési hatósághoz június 5-én engedélyeztetésre benyújtott tervek alapján a „Pick-terület” melletti részen többek között egy 500 méter hosszú és egy 200 méter széles – vagyis 10 hektáros – összeszerelőüzem föld- és alapozási munkái indulhatnak meg hamarosan. A hírről beszámoló Szegeder szerint ez eddig a legnagyobb BYD-gyárépület, amiről tudomásunk van.

photo_camera A BYD kínai gyára Fotó: CFOTO/NurPhoto via AFP

Az összehasonlíthatóság kedvéért azt írják, ez a 10 hektáros összeszerelőüzem kétszer nagyobb lesz, mint a szegedi Széchenyi tér 4,5 hektárja, ám itt nem állnak meg. A tervek szerint lenne a területen még egy 435 méter hosszú festőüzem, egy 370 méteres lökhárítógyártó-üzem, és egy „L” alakú összekötő épület is. Hivatalos kínai bejelentés ugyan még mindig nincs, a BYD szegedi gyára a korábbi hírek szerint több év alatt, ütemesen épülne fel, az ipari területet pedig az év végéig adja át a város a kínaiaknak. A lap kérdéseivel megkereste a BYD PR-ügynökségét, ám egyelőre nem érkezett válasz. A gyár első üteme már az alapozásnál jár, és már jövőre legurítanák az első elektromos autókat a szalagról.

A beruházás tervezett bővítése már csak abból a szempontból is izgalmas kérdéseket vet fel, hogy pont a héten döntött az Európai Bizottság arról, hogy akár 38 százalékos büntetővámot is kivetne a kínai elektromos autókra. A döntés bár első ránézésre csak az importra vonatkozik, azok a kínai gyártók sem maradnának „büntetés” nélkül, amelyek Európán belül telepedtek meg, mint például a Szegeden építkező BYD. Esetükben is róhatnának ki bírságokat, külön vámokat, ha versenytorzító állami támogatásokat kapnak.