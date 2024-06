25 milliós búcsúpénzt kapnak a távozó magyar EP-képviselők, de van olyan, aki 61,5 millióval lesz beljebb

Az Európai Parlament távozó képviselői minden hivatalban töltött évük után egy havi tiszteletdíjra jogosultak, amit átmeneti ellátás címen kapnak meg, de legalább hat hónapnyi illetményre jogosult minden képviselő. Akik csak egy ciklust, vagyis öt évet töltöttek Brüsszelben, azoknak is félévnyi pénz jut. Ahogy a 24.hu is írja, a képviselői tiszteletdíj most 10 377 euró, ez 62 262 eurót, vagyis közel 25 millió forintot jelent.

photo_camera Európai Parlament Fotó: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Ennyit kap a fideszes Hidvéghi Balázs, Trócsányi László volt igazságügyi miniszter, a szintén fideszes Tóth Edina, a DK-s Rónai Sándor és Ara-Kovács Attila, a momentumos Cseh Katalin és Donáth Anna, illetve a jobbikos Gyöngyösi Márton.

Hét havi búcsúpénre, 72 368 euróra, vagyis közel 30 millió forintra számíthat a fideszes Járóka Lívia, de ennél is többet, 103 770 eurót, vagyis 41 millió forintot kaphat három EP-képviselőnk, akik két ciklust toltak le az EP-ben: az MSZP-ből a ciklus közben kilépő Ujhelyi István, illetve a fideszes Bocskor Andrea és Deli Andor.

A legtöbbet a fideszes Kósa Ádám kapja, ő 2009-ben került be az Európai Parlamentbe, így neki 155 655 euró jár, körülbelül 61,5 millió forint. A volt EP-képviselők 63 éves koruktól egyébként európai nyugdíjra is jogosultak lesznek, minden teljes év után a havi tiszteletdíj 3,5 százalékát kapják meg. Ez havi 1816 eurót (720 ezer forintot) jelent, ami a magyar átlagnyugdíj háromszorosa. A most távozók közül erre Trócsányi László és Ara-Kovács Attila jogosultak.

Magyar Péter is hasonló összegekre számíthat majd, ha követői végül tényleg megszavazzák, hogy felvegye az EP-mandátumát.