Karácsony megtámadta a Kúrián a saját választási győzelmét

Bár a 24592 érvénytelen szavazat pénteki újraszámolása után a Nemzeti Választási Bizottság arra jutott, hogy Karácsony Gergely 41 szavazattal így is megelőzte Vitézy Dávidot, a főpolgármester a győzelem ellenére is kitartott amellett, hogy az általa észlelet szabálytalanságok miatt meg kell ismételni a választást.

link Forrás

Ezt hétfőn meg is tette, legalábbis beadta a Kúriának azt az indítványt, amivel a főpolgármester-választás eredményének megsemmisítését, valamint a szavazás egész Budapesten való megismétlését kérte. „Tudom szokatlan dolog, ha egy politikus tartja a szavát, ahogyan az is, ha egy olyan választás megismétlését kéri, amit megnyert. Tudom azt is, hogy sokan belefáradtak már ebbe a hosszúra nyúlt választási kampányba, de a választás demokratikus legitimitása nem múlhat azon, ki nyert és ki veszített” - írta az oldalán.

Karácsony a lépést azzal indokolta, hogy az érvénytelen szavazatok újraszámolása során a budapesti szavazókörök közel felénél nem volt garantálva, hogy az újraszámolásra úgy érkezzenek meg a szavazólapok, ahogyan a választás éjjelén a szavazatszámláló bizottság azokat bekötegelte, több kerületben az urna felbontásánál sem voltak jelen a helyi választási bizottság tagjai. Szerinte ezzel sérültek azok a törvényi garanciák, amik kizárnák a választási visszaélést. „Biztosan véletlen, hogy a XVII. kerületből szinte nem volt olyan szavazókör, ahonnan szabályosan lezárva érkeztek volna a szavazólapok az NVI-hez – aztán arányaiban itt volt az egyik legtöbb, végül érvényesnek átminősített szavazat.”

A Nemzeti Választási Bizottság a pénteki újraszámolás után a következő eredményt állapította meg:

Karácsony Gergely: 371.578 szavazat

Vitézy Dávid : 371.537 szavazat

Grundtner András: 38.995 szavazat

Vitézy Dávid úgy reagált Karácsony húzására, hogy áll elébe az új választásnak, egyben emlékeztette az ellenfelét, hogy ha esetleg a Kúria visszadobná a kérelmét, akkor úgy is elérheti az új választás kiírását, ha lemond. A IV. és a VII. kerületben egyébként Vitézy is új választást kért: „Ezekben a DK által vezetett kerületekben módszeresen elkövetett visszaélések indokolják a jogorvoslatot, mivel a szavazólapokon történt szinte láthatatlan vékonyságú kihúzások ellentétesek voltak a választási eljárásról szóló törvény a kiesett jelölt törlésére vonatkozó rendelkezéseivel.”