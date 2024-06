Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A békéhez erő kell

„Új tradíció indul a Várban” – jelentette be a honvédelmi miniszter. Facebook-videója szerint „mostantól a hét területvédelmi tartalékos ezred kéthetes váltásban a főépület előtt teljesít díszőrséget”.

Elmondta azt is, hogy „alapos kiképzést kaptak a testőrezredtől, ahol ennek a nagyon szép katonai feladatnak, díszőrség ellátásának szakemberei dolgoznak”, illetve funfactként azt is, hogy tartalékosként ő is a palotaőrségnél szolgált.