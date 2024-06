Diósdon az idősotthonban fordított a volt Echo TV-s, aki először még kikapott 5 szavazattal

Spéth Géza 30 éve került először a hajdan négy-ötezres, most már kb. 12 ezer lakosú agglomerációs település, Diósd élére. Független jelöltként győzött, ahogy aztán 1998-ban, 2002-ben, 2006-ban és 2010-ben is. 2014-ben már a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult, és sikerült 7 szavazattal kikapnia az akkor függetlenként indult Bogó László Ignáctól. 2019-ben már civil jelöltként indult megint, és győzött is a fideszes jelölt előtt 21 szavazattal, míg az addigi polgármester csak harmadik lett.

A mostani választáson Spéth járt hasonlóan: miután tavaly saját településén díszpolgári címet kapott pro forma magától, és ezzel országos hírnevet is szerzett, az idei választáson három jelöltből csak harmadik lett, az első kettőtől jócskán leszakadva. Az élen szoros volt a verseny, 5 szavazattal előzte meg Makádi Anna Dizseri Andrást (mindhárman egy-egy civil szervezet jelöltjeként indultak), de a képviselő-testületben továbbra is ott lehet Spéth, miután a szervezete listájáról mandátumot szerzett.

Csakhogy Dizseri András, az Echo TV egykori riportere megtámadta az ítéletet, és nyert. „A Területi Választási Bizottság helyt adott a fellebbezésünknek. Ennek eredményeképpen a 1. számú választókerület jogellenesen érvénytelenített szavazólapjait újraszámolták, így változott a polgármester választás eredménye. A 2024-es önkormányzati választáson így a Pro Civitate-A Városért Egyesület jelöltjeként jómagam kaptam a legtöbb szavazatot” – írta a Facebookon.

Az indoklás szerint az idősek otthonában dőlt egy Diósd sorsa: első körben érvénytelenítették az ottani szavazatokat, mert nem a bizottság tagja segíthetett az ott lakó szavazóknak, hanem a gondozók. Ezeket a szavazatokat számolták újra érvényes szavazatokként, és a 32 – korábban érvénytelen – szavazat így változott:

Dizseri András: 29 szavazat,

Spéth Géza: 3 szavazat,

érvénytelen: 3 szavazat.

Ezzel megfordult az eredmény, Dizseri legyőzte Makádit.