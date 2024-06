Justin Timberlake benyomva vezetett

A CBS News szerint Justin Timberlake-et ittas vezetés vádjával letartóztatták New Yorkban, és bírósági tisztviselők a BBC-vel közölték, hogy várhatóan hamarosan hivatalosan is vádat emelnek a popsztár ellen.

photo_camera Justin Timberlake 2019-ben New Yorkban. Fotó: Angela Weiss/AFP

Timberlake-et a Hampton-vidéki gazdag faluban, Sag Harborban tartóztatták le, ami a Long Island-i hírességek kedvelt nyári úti célja. A BBC megkereste Sag Harbor rendőrségét és Timberlake képviselőit, hogy kommentálják a történteket.

A 43 éves Timberlake világkörüli turnéra indult volna hatodik, Everything I Thought It Was című albumának bemutatójára.